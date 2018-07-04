Звезда разметила фото в ковбойских сапогах, рваных шортах и топике на своей страничке в Instagram. Снимок настолько восхитил пользователей соцсети, что за несколько часов набрал более 850 тысяч лайков.

Звезда разметила фото в ковбойскихсапогах, рваных шортах и топике на своей страничке в Instagram. Снимок настольковосхитил пользователей соцсети, что за несколько часов набрал более 850 тысячлайков.Поп-дива своим примером показала всему миру, что когда тебе "хорошо"за тридцать, можно иметь идеальное тело. Подписчики откровенно позавидовали скандальнойблондинке, оставив под фото Спирс бесчисленное количество комментариев.Некоторые подумали, что Бритни выложила старое фото из своей молодости.А нашлись и те, кто обвинил Спирс в использовании фотошопа. "Диеты, физические упражнения и хирургии, поэтому она ивыглядит так", "Я чувствую, что ей срочно нужен новый стилист. Оностался в 90-х годах", – съязвили фолловеры. Но большинство пришли в восторг отточеной фигурки певицы. "Бритни, мне и так жарко", "Вы великолепны", "Как прекрасно!!! Вы божественны!", – расхвалили звездуфолловеры.Часть пользователейотметили, что Бритни так выглядит, потому что ее бойфренд – фитнес-тренер Сэм Асгари.К тому же, возлюбленный знаменитости младше нее на 12 лет, что тоже являетсядля Спирс определенным стимулом к поддержанию себя в хорошей форме.Напомним, о романе БритниСпирс с Сэмом Асгари стало известно в ноябре 2017 года. Пара официально подтвердиласвои отношения в Рождественскую ночь.