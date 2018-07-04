Есть женщины – красивые, умные, добрые, но у них почему-то ничего не выходит с мужчинами. Вот несколько опасных женских иллюзий, которые мешают устроить личное счастье.

Есть женщины – красивые, умные, добрые, но у них почему-то ничего не выходит с мужчинами. Вот несколько опасных женских иллюзий, которые мешают устроить личное счастье.Ожидание: Мужчина должен менядобиваться. Моя задача быть прекрасной и манящей посредством походов в салоныкрасоты и фитнеса. Задача мужчины – развлекать меня, водить ужинать, стоять наголове, лишь бы заполучить высшую драгоценность – мое тело.Реальность: при сближении важны шаги двух сторон. Если мужчина неувидит вашей взаимности, он не станет разбивать стену лбом. А просто пойдет всалон "клубничка".Ожидание: Все мужчины хотятменя по умолчанию. Если предложить незнакомому мужчине проводить меня до дома,то он с радостью побежит туда, куда я его поманю. Но я гордая, и не предлагаю.Реальность: байки о том, что мужчинам от девушки "только одного инадо" рассказывают юным дочерям все мамы в мире. Они боятся, что их деточкистанут легкой добычей каких-нибудь проходимцев. Однако, на самом деленормальный взрослый мужчина хочет далеко не всех женщин, и имеет возможностьвыбора.Ожидание: Я оченьвостребована, потому что у меня есть мешок неотвеченных писем с сайтовзнакомств.Реальность: сайты знакомств показывают скорее интерес мужчин кинтимным отношениям вообще, чем к конкретной женщине. Некоторые даже незадумываются о том, что пока до них дошла очередь мужчиной уже сделано 300свайпов и написано 150 сообщений. Есть только один показатель реальнойвостребованности – счастливая личная жизнь с тем, с кем хочется.Ожидание: Есть очень большаяразница, отправитесь вы в постель на первом свидании, на втором, или на пятом.От этого зависит, возьмет ли мужчина замуж.Реальность: на самом деле поведение мужчины после ночи любви будетзависеть только от того, насколько вы ему понравились, и насколько в нем естьвнутренняя потребность продолжать. А вовсе не от ваших уловок.Ожидание: Идеальная тактика –ждать инициативы от мужчины.Реальность: при наличии огромного количества приложений длязнакомств, и довольно свободных нравов нашего времени, сидя в теремепредложения руки не дождаться. Необходимо быть, по крайней мере, открытой кзнакомствам.Ожидание: Если в моей жизнипоявится мужчина, он будет за все платить.Реальность: многие мужчины готовы делить с женщиной постель, ноочень неохотно тратят на женщин деньги. Максимум, на который они способны –оплата места встреч и алкоголя. Подарки и цветы же дарят в основном влюбленныемужчины, но в наше время постель не всегда означает секс. Так что лучше нерассчитывать на подарки вообще, выбирая привлекательных мужчин по вкусу. Аподарки пусть будут приятным бонусом.Ожидание: угасающие чувствамужчины можно обновить при помощи красных стрингов, тренировок в бассейне испортзале, записи на курсы сексуального мастерства.Реальность: отношения, построенные только на сексуальном влечении,обречены на провал. Женщина, которая не удосужилась выстроить с избранникомнечто большее, а только эксплуатировала его половой интерес, обречена напровал.Порой простое избавление от этихиллюзий может иметь удивительный результат.