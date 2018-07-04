Есть женщины – красивые, умные, добрые, но у них почему-то ничего не выходит с мужчинами. Вот несколько опасных женских иллюзий, которые мешают устроить личное счастье.
Есть женщины – красивые, умные, добрые, но у них почему-то ничего не выходит с мужчинами. Вот несколько опасных женских иллюзий, которые мешают устроить личное счастье.
Ожидание: Мужчина должен меня
добиваться. Моя задача быть прекрасной и манящей посредством походов в салоны
красоты и фитнеса. Задача мужчины – развлекать меня, водить ужинать, стоять на
голове, лишь бы заполучить высшую драгоценность – мое тело.
Реальность: при сближении важны шаги двух сторон. Если мужчина не
увидит вашей взаимности, он не станет разбивать стену лбом. А просто пойдет в
салон "клубничка".
Ожидание: Все мужчины хотят
меня по умолчанию. Если предложить незнакомому мужчине проводить меня до дома,
то он с радостью побежит туда, куда я его поманю. Но я гордая, и не предлагаю.
Реальность: байки о том, что мужчинам от девушки "только одного и
надо" рассказывают юным дочерям все мамы в мире. Они боятся, что их деточки
станут легкой добычей каких-нибудь проходимцев. Однако, на самом деле
нормальный взрослый мужчина хочет далеко не всех женщин, и имеет возможность
выбора.
Ожидание: Я очень
востребована, потому что у меня есть мешок неотвеченных писем с сайтов
знакомств.
Реальность: сайты знакомств показывают скорее интерес мужчин к
интимным отношениям вообще, чем к конкретной женщине. Некоторые даже не
задумываются о том, что пока до них дошла очередь мужчиной уже сделано 300
свайпов и написано 150 сообщений. Есть только один показатель реальной
востребованности – счастливая личная жизнь с тем, с кем хочется.
Ожидание: Есть очень большая
разница, отправитесь вы в постель на первом свидании, на втором, или на пятом.
От этого зависит, возьмет ли мужчина замуж.
Реальность: на самом деле поведение мужчины после ночи любви будет
зависеть только от того, насколько вы ему понравились, и насколько в нем есть
внутренняя потребность продолжать. А вовсе не от ваших уловок.
Ожидание: Идеальная тактика –
ждать инициативы от мужчины.
Реальность: при наличии огромного количества приложений для
знакомств, и довольно свободных нравов нашего времени, сидя в тереме
предложения руки не дождаться. Необходимо быть, по крайней мере, открытой к
знакомствам.
Ожидание: Если в моей жизни
появится мужчина, он будет за все платить.
Реальность: многие мужчины готовы делить с женщиной постель, но
очень неохотно тратят на женщин деньги. Максимум, на который они способны –
оплата места встреч и алкоголя. Подарки и цветы же дарят в основном влюбленные
мужчины, но в наше время постель не всегда означает секс. Так что лучше не
рассчитывать на подарки вообще, выбирая привлекательных мужчин по вкусу. А
подарки пусть будут приятным бонусом.
Ожидание: угасающие чувства
мужчины можно обновить при помощи красных стрингов, тренировок в бассейне и
спортзале, записи на курсы сексуального мастерства.
Реальность: отношения, построенные только на сексуальном влечении,
обречены на провал. Женщина, которая не удосужилась выстроить с избранником
нечто большее, а только эксплуатировала его половой интерес, обречена на
провал.
Порой простое избавление от этих
иллюзий может иметь удивительный результат.