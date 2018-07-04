Полузащитник сборной России Александр Головин удивил всех заявлением, что футболисты национальной команды еще до начала чемпионата мира понимали, что могут дойти до финала. Также он рассказал о своей реакции на песню Ольги Бузовой Мало Головин.

Полузащитник сборной России Александр Головин удивил всех заявлением, что футболисты национальной команды еще до начала чемпионата мира понимали, что могут дойти до финала. Также он рассказал о своей реакции на песню Ольги Бузовой "Мало Головин"."До начала турнира мы понимали все, что можем дойти до финала. Всерьез рассчитываем на свое положение", — приводит слова Головина РИА Новости.Футболиста также спросили, что он думает о переделанной песне Ольги Бузовой "Мало Головин". "Видел эту песню, посмеялись. Разные песни слушаю про разных игроков. В связи с тем, что так неплохо выступаем, такой и интерес", — заявил российский полузащитник.Напомним, что сборные России и Хорватии встретятся 7 июля в четвертьфинале турнира. Матч пройдет на стадионе "Фишт" в Сочи и начнется в 21:00 по московскому времени.