Полузащитник сборной России Александр Самедов полностью восстановился после матча 1/8 финала чемпионата мира против испанцев и вернулся в общую группу команды. А вот еще один игрок средней линии Алан Дзагоев вынужден пропустить тренировку из-за проблем со спиной.

Полузащитник сборной России Александр Самедов полностью восстановился после матча 1/8 финала чемпионата мира против испанцев и вернулся в общую группу команды. А вот еще один игрок средней линии Алан Дзагоев вынужден пропустить тренировку из-за проблем со спиной."В общую группу возвращается Александр Самедов. По индивидуальной программе начал тренироваться Юрий Жирков. Кроме того, тренировку пропускает Алан Дзагоев, у которого возник миофасциальный синдром мышц спины", — сообщается в официальном "Твиттере" сборной РоссииРанее у Жиркова было диагностировано воспаление сухожилия одной из мышц голени. Сроки его восстановления пока не называются.