Федерация автовладельцев России (ФАР) организовала исследование, в результате которого выяснилось, что около 76% российских АЗС обманывают автомобилистов, не доливая топливо.Ранее в ФАР сообщили причину недолива горючего на некоторых заправках: потребители за литр бензина, стоимость которого составляет 44-45 рублей – платят все 55 рублей. В свою очередь, они обратили внимание на то, что недолив топлива – это, прежде всего, элемент недобросовестной конкуренции.

Федерация автовладельцев России (ФАР) организовалаисследование, в результате которого выяснилось, что около 76% российских АЗСобманывают автомобилистов, не доливая топливо.Ранее в ФАР сообщили причину недолива горючегона некоторых заправках: потребители за литр бензина, стоимость которогосоставляет 44-45 рублей – платят все 55 рублей. В свою очередь, они обратиливнимание на то, что недолив топлива – это, прежде всего, "элементнедобросовестной конкуренции".Сергей Канаев – глава Федерации автовладельцевРоссии рассказал, что обычный человек сейчас никак не сможет повлиять насложившуюся ситуацию: "Доказать что-то наместе, даже если факт недолива очевиден, не получится", – подчеркивает Канаев.Изменить данное положение получится лишь путем разработки методики, котораябудет определять количество топлива в режиме закупки тайным потребителем."Методику необходимо разработать государству, но наблюдение за работой АЗСдолжно быть государственно-общественным", – отметил глава Федерации.По словам первого замглавы комитета Совета Федерациипо экономической политике, Алексея Майорова, требуется обязать владельцевзаправок навести в этом вопросе порядок путем контрольных закупок. Такженеобходимо выявлять подобные ситуации и не пускать их на самотек, сразу жепривлекая причастных к административной, материальной и, в наиболее серьезныхслучаях, к уголовной ответственностям. Обэтом рассказали агентству .Олег Ашихмин, первый вице-президент РТС (российскийтопливный союз. – Прим.ред.) президент НП "Нефтяной клуб Санкт-Петербурга" всвоем интервью "Известиям" утверждает, что это дело частногослучая, а не общерыночная тенденция. Однако, он подтверждает факт, чтосведения, обнародованные ФАР, в действительности, происходят на АЗС.Также эксперт подчеркнул, что эта проблема тянетсяеще со времен Советского Союза, где люди руководствовались правилом: "Там, гдеможно взять – бери". Как считает Ашихмин, программа недолива топлива беретначало на уровне оператора, мастера или специального программного обеспечения,которым АЗС не пренебрегает. Эксперт указал на то, что владельцы заправочныхстанций совершенно не заинтересованы в недоливе бензина владельцам автомобилей,так как сами очень серьезно относятся к этому вопросу.В Госдуме такжезаявили о необходимости разобраться с обманом на российских АЗС. Игорь Ананских,первый заместитель председателя комитета Государственной думы по энергетике,заявил о том, что недоливы случаются на уровне заправочных станций: "Нашим государственным корпорациям необходимозаняться этим вопросом и привлечь службу безопасности", – цитирует Argumenti.ruКак проверить, долилили топливо в бак?При помощиспециального мерника можно узнать, сколько литров бензина у вас в баке. Уровеньтоплива определяется по температурной шкале. Каждая отметка на мерникесоответствует примерно восьми миллилитрам горючего. Согласно предписанию ГосКомитета,температура должна быть на отметке +20. Если уровень жидкости не равен или непревышает этой цифры, то топлива вам не долили.Но большинствоэкспертов считает, что проверка мерников необъективна. Другого способа, однако,пока нет. Если Вас все-такиобманули, то Канаев призывает обращаться к владельцам АЗС, в комитет по защитеправ потребителей, в местный орган метрологии или прокуратуру.