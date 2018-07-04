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<a href="http://33live.ru/novosti/04-07-2018-avtovladelica-iz-voronezha-otsudila-11-mln-rublej-za-brakovannyj-bmw.html" target="_blank">Автовладелица из Воронежа отсудила 11 млн рублей за бракованный BMW</a> - Один из официальных дилеров баварского концерна будет расплачиваться за неудачный ремонт бракованного BMW Z4, который проводился на сервисной станции другого официального дилера. По решению Верховного суда недовольный клиент получит более 11 млн рублей – в три раза больше цены машины.