Все станции бакинского метрополитена закрыты для пассажиров. Метро работает в тестовом режиме после двух отключений электроэнергии 2 и 3 июля. Все автобусы в азербайджанской столице работают бесплатно.

Все станции бакинского метрополитена закрыты для пассажиров. Метро работает в тестовом режиме после двух отключений электроэнергии 2 и 3 июля. Все автобусы в азербайджанской столице работают бесплатно.Причиной отключения электроэнергии в Баку стала небывалая жара, отметил глава компании "Азерэнержи" Этибар Пирвердиев. В начале июля столбик термометра в столице Азербайджана поднялся до 46 градусной отметки. В результате на тепловой электростанции (ТЭС) в Мингячевире произошел взрыв и начался пожар, сообщает РИА Новости.Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился создать госкомиссию по выявлению причин и определению виновников энергетической аварии.