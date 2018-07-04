Депутат Рады Андрей Ильенко заявил, что Россия ворует чужую историю. Также он считает, что наша страна украла название Украины.

Депутат Рады Андрей Ильенко заявил, что Россия воруетчужую историю. Также он считает, что наша страна украла название Украины.По словам Ильенко, доПетра I Россия называлась "Московией", а Русью была Украина. Политик отметил,что, когда появилась Российская Империя, она украла украинское название иисторию.Для того, чтобы убедить других в своей правоте, депутатпосоветовал "неверующим" свериться с картами тех времен, передает телеканал .Данные заявления прокомментировал зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.Онназвал высказывания Ильенко очередным бредом киевских властей. "Не надо пиарить эту публику. Мало ли что ониговорят!", – цитирует сенатора . Он добавил, что даже на встрече с американской делегацией тема Украиныподнималась "за два часа полторараза" и лишь по необходимости.Примечательно, что Украина, добровольно отказавшаясяот собственной истории и искажающая факты прошлого в угоду политическиминтересам, обвиняет в краже своей истории именно Россию. Это похоже на "раздвоениеличности", когда больной не способен адекватно оценивать происходящее и убедилсебя в своей правоте.Как писали Dni.Ru,бывший советник экс-президента Украины ЛеонидаКучмы, экономист и политолог Олег Соскин призвал вернуть полуострову Крымисконное название – Херсонес. Кроме того, политик заявил о необходимостинемедленно разорвать договор о дружбе с Россией.