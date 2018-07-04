Депутат Рады Андрей Ильенко заявил, что Россия ворует
чужую историю. Также он считает, что наша страна украла название Украины.
Депутат Рады Андрей Ильенко заявил, что Россия ворует
чужую историю. Также он считает, что наша страна украла название Украины.
По словам Ильенко, до
Петра I Россия называлась "Московией", а Русью была Украина. Политик отметил,
что, когда появилась Российская Империя, она украла украинское название и
историю.
Для того, чтобы убедить других в своей правоте, депутат
посоветовал "неверующим" свериться с картами тех времен, передает телеканал .
Данные заявления прокомментировал зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
Он
назвал высказывания Ильенко очередным бредом киевских властей. "Не надо пиарить эту публику. Мало ли что они
говорят!", – цитирует сенатора . Он добавил, что даже на встрече с американской делегацией тема Украины
поднималась "за два часа полтора
раза" и лишь по необходимости.
Примечательно, что Украина, добровольно отказавшаяся
от собственной истории и искажающая факты прошлого в угоду политическим
интересам, обвиняет в краже своей истории именно Россию. Это похоже на "раздвоение
личности", когда больной не способен адекватно оценивать происходящее и убедил
себя в своей правоте.
Как писали Dni.Ru,
бывший советник экс-президента Украины Леонида
Кучмы, экономист и политолог Олег Соскин призвал вернуть полуострову Крым
исконное название – Херсонес. Кроме того, политик заявил о необходимости
немедленно разорвать договор о дружбе с Россией.