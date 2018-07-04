В городах Солсбери
и соседнем Эймсбери графства Уилтшир произошел печальный курьезный инцидент. Два
человека были госпитализированы после отравления неизвестным
веществом.
В городах Солсбери
и соседнем Эймсбери графства Уилтшир произошел печальный курьезный инцидент. Два
человека были госпитализированы после отравления неизвестным
веществом.
ЧП случилось
утром 30 июня. По данным полиции, пострадали сорокалетние мужчина и женщина. В
больницу они попали в критическом состоянии.
Изначально правоохранители предположили, что пациенты почувствовали
себя плохо после возможного употребления наркотиков, передает . Однако рассматриваются
и другие версии
инцидента.
Известно,
что пострадавших нашли без сознания в одном из домов, сообщает . Сейчас проводятся оперативные мероприятия с целью
установить вещество, которое спровоцировало ухудшение состояния пациентов.
Представители Скотленд-Ярда выясняют, не могли ли бывать
в местах, которые были оцеплены в ходе расследования дела об отравлении
экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По мистическому совпадению,
два похожих инцидента произошли практически в одном месте.
Напомним, Скрипали были отравлены 4 марта в Солсбери. По данным
Лондона, они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества класса
"Новичок", разрабатывавшегося в Советском Союзе в военных целях.
Британия бездоказательно
обвинила в происшествии Москву. Кремль подобные нападки отрицает.