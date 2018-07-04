В городах Солсбери и соседнем Эймсбери графства Уилтшир произошел печальный курьезный инцидент. Два человека были госпитализированы после отравления неизвестным веществом.

В городах Солсберии соседнем Эймсбери графства Уилтшир произошел печальный курьезный инцидент. Двачеловека были госпитализированы после отравления неизвестнымвеществом.ЧП случилосьутром 30 июня. По данным полиции, пострадали сорокалетние мужчина и женщина. Вбольницу они попали в критическом состоянии.Изначально правоохранители предположили, что пациенты почувствовалисебя плохо после возможного употребления наркотиков, передает . Однако рассматриваютсяи другие версииинцидента.Известно,что пострадавших нашли без сознания в одном из домов, сообщает . Сейчас проводятся оперативные мероприятия с цельюустановить вещество, которое спровоцировало ухудшение состояния пациентов.Представители Скотленд-Ярда выясняют, не могли ли быватьв местах, которые были оцеплены в ходе расследования дела об отравленииэкс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По мистическому совпадению,два похожих инцидента произошли практически в одном месте.Напомним, Скрипали были отравлены 4 марта в Солсбери. По даннымЛондона, они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества класса"Новичок", разрабатывавшегося в Советском Союзе в военных целях.Британия бездоказательнообвинила в происшествии Москву. Кремль подобные нападки отрицает.