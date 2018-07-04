В Александрии (Египет) обнаружили гигантский саркофаг из черного гранита, никем не потревоженный за два тысячелетия.

Новость чрезвычайно интригующая, однако пока информации очень мало. Перескажем всё, что известно на сегодняшний день: в Александрии обнаружили гигантский 30-тонный саркофаг из черного гранита, рядом с ним – голову гигантской статуи из белого алебастра.Судя по короткому сообщению Egypt Today, сенсационное открытие сделали не археологи, а сотрудники правоохранительных органов. Местные жители частенько ведут нелегальные раскопки под собственными домами в надежде на ценную находку: всем известно, что на глубине нескольких метров под современным городом лежит древняя Александрия, основанная Александром Македонским, жемчужина Египта эпохи Птолемеев.Официальное сообщение Министерства по делам древностей и культурного наследия Египта, впрочем, описывает обстоятельства находки иначе: «во время строительной инспекции участка, предваряющей раскопки фундамента частного владения на улице Аль-Кармили в районе Сиди Габер».Как бы это ни произошло – в результате плановых работ или в ходе рейда полиции против черных копателей, – на место невероятной находки сразу вызвали археологов. Ничего подобного в Александрии прежде не находили, размеры саркофага поразили даже опытных специалистов: 265 см в длину, 185 см в высоту и 165 см в ширину.Гигантский саркофаг из черного гранита, найденный в Александрии. Фото: Egypt Ministry of Antiquities / FacebookВ извлечении 30-тонного саркофага с глубины 5 метров археологам помогали инженерные войска (в Сиди Габер расположена штаб-квартира северного округа Вооруженных сил Египта) и туристическая полиция Александрии.Предварительное описание находок известно со слов археолога Аймана Ашмави (Ayman Ashmawy), представителя Министерства по делам древностей.Саркофаг из черного гранита относится к эпохе Птолемеев (322 – 30 год до н.э.). Это самый большой саркофаг, когда-либо найденный в Александрии. Рядом с ним была обнаружена голова гигантской алебастровой статуи – возможно, она изображала владельца гробницы.Находка невероятная, но дело даже не в размерах саркофага и статуи. Археологи сразу обратили внимание на то, что раствор между крышкой и корпусом саркофага не поврежден – следовательно, с момента захоронения гробницу никто не открывал, за два тысячелетия ни грабители, ни строители до нее не добрались.Перспективы подобного открытия пояснять не нужно, нам остается лишь пристально следить за развитием событий и ждать новостей о загадочном человеке из черного саркофага.