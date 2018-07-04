В России в самом разгаре чемпионат мира по футболу, к нам в гости приехали десятки тысяч болельщиков практически со всего мира. Так уж повелось, что неизменным атрибутом просмотра любого футбольного поединка стало пиво: без этого пенного напитка большинство фанатов себя просто не представляют. Что же главное в пиве и так ли важны разные мелочи в его составе? Попытаемся ответить на эти вопросы.

В России в самом разгаре чемпионат мира по футболу, к нам в гостиприехали десятки тысяч болельщиков практически со всего мира. Так уж повелось,что неизменным атрибутом просмотра любого футбольного поединка стало пиво: безэтого пенного напитка большинство фанатов себя просто не представляют. Что жеглавное в пиве и так ли важны разные мелочи в его составе? Попытаемся ответитьна эти вопросы.Кто поспорит с тем, чтоглавное в пиве вкус? Специфический, с горчинкой, легким ароматом хмеля ипузырьками углекислого газа, щекочущими язык. В мире насчитывается более тысячисортов пива и каждый по-своему неповторим. Светлое, темное, фильтрованное инефильтрованное, ячменное, ржаное и даже фруктовое.Никто, наверное, небудет спорить и с тем, что на вкус и цвет товарищей нет. Но, оказывается, можновыбрать из сорока сортов пенного напитка "самый вкусный", а остальным датьоценку по хитрой шкале, состоящей из пяти с половиной баллов.Именно так в преддвериимундиаля поступила некоммерческая организация "Роскачество", проведя мониторингчетырех десятков брендов российского фильтрованного пива.В компании"Балтика", являющейся лидером российского рынка пива, тестами"вкусно-невкусно" и другими параметрами исследования вызвалинедоумение. Директор по инновациям и исследованиям региона ВосточнаяЕвропа Дмитрий Афонин отметил, что с таким же успехом можно сравнивать междусобой сухое и красное вино или 92-ой бензин с 95-м.По мнению представителя"Балтики" именно по такой схеме работали специалисты Роскачества,объединив в свое исследование разные по крепости сорта пива. "Этонедопустимые параметры ни в каких дегустационных аспектах. Безусловно, онипривлекали экспертов, но эксперт, когда он анализирует систему, не знает, чтоон анализирует. Он анализирует определенные дефекты, но если анализироватьразные системы, то мы получаем абсолютно разные результаты. Поэтомуметрологически, систематически и научно сравнение, которое произвелоРоскачество, не выдерживает просто никакой критики", – заявил Афонин винтервью радио "Бизнес ФМ".В Союзе российскихпивоваров есть претензии к Роскачеству и по некоторым другим параметрамисследования пива. Речь, в частности, идет о концентрации общего азота внапитке, снижение которой, по мнению специалистов некоммерческой организации, можетуказывать на желание производителя сэкономить на ферментированном солоде.В свою очередь пивоварынапоминают, что нелогично измерять содержание азота в готовом продукте, так какв соответствии с технологическим процессом необходимость измерения и контроляобщего азота важна только на стадии приготовления сусла. К слову сказать, этотдополнительный критерий, введенный Роскачеством самостоятельно, не учитываетсяпри оценке качества пива в других странах мира.Эксперты считают, чтопредлагаемые Роскачеством критерии обедняют рынок пива, при этом трактовкарезультатов проведенных тестов для определения качества пива являетсянеобоснованной. "Потребители хотят разное пиво с разными оттенками вкусадаже в рамках одного сорта. Поэтому ставить в основу исследования показатели,определяющие вкусовые различия и наказывать производителей за отклонения,например, по азоту, спиртам и эфирам неправомерно", – говорит профессоркафедры пищевой биотехнологии продуктов из растительного сырья университетаИТМО Татьяна Меледина.По мнению эксперта, Роскачествув своей работе следует учитывать мнения производителей пива и научныеисследования, проводимые в этом направлении как в России, так и за рубежом.