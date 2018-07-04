На днях телеканал Дождь анонсировал выход сюжета с претензией на статус журналистского расследования на тему как устроен российский рынок спецопераций и откуда взялась первая российская тайная армия. Речь в расследовании пойдет о группе Вагнера, ведущей борьбу с терроризмом в Сирии.

На днях телеканал "Дождь" анонсировал выход сюжета спретензией на статус журналистского расследования на тему "как устроенроссийский рынок спецопераций и "откуда взялась первая российская тайнаяармия". Речь в расследовании пойдет о группе Вагнера, ведущей борьбу с терроризмом в Сирии.Занялась "расследованием о ЧВК Вагнера – военкомате, которыйпоглощает Россию" Лиля Яппарова. Видимо, это самый осведомленный "эксперт" повоенной тематике на "Дожде". Правда, к созданию материала она все-таки подошлачисто по-женски, сделав из серьезной темы мыльный сериал со свойственными емудушераздирающими и многозначительными кадрами. Вот уставшая женщина идет покладбищу и останавливается…Возможно дальше зрителю начнут открывать тайныустройство "российского рынка спецопераций".Но нет, из "мыльной оперы" сюжет превращается в театральнуюпостановку. Даже далекого от армейской темы зрителя начинает коробить при видезаправского "солдата" на заднем фоне. Несмотря на то, что сам актер второгоплана отлично справляется с ролью сурового "солдата", костюмеры этого шоупоработали плохо.Дембеля уже давно так не расшивают свою форму, да иэкипировка с 2015 года стала совсем другой. Также непонятно не только зачем, нои как происходит "охрана" военкомата с автоматом без затвора, ударника испускового крючка. Михаил Калашников был бы удивлен такому виду своегоизобретения.Дальше сюжет принимает конспиративный оборот. На весь кадрпоявляется размытое лицо человека в маске. Двойная защита – глаза тоже замазаны.Возможно, на "Дожде" решили подстраховаться, чтобы "их бойца" ненароком неузнали в сюжетах телеканала на другие темы. Что ж, для полной картинысоздателям не хватило только трагичного саундтрека.Стоит отметить, что тема группы Вагнера в последнее времястала разменной монетой в десятках материалов многих мировых СМИ. Но каким бынегативом не были окрашены эти статьи, даже зарубежные репортеры признаютсущественный вклад этой военной компании в борьбу с террористами запрещенного вРоссии "Исламского государства", отмечая, что многие мирные жители Сирииобязаны жизнью российским добровольцам. Но, на телеканале "Дождь" (который, какизвестно, провел опрос на тему "Нужно ли было сдать Ленинград, чтобы сберечьсотни тысяч жизней?"), про это забыли…