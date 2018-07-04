На северо-востоке Японии более 10 человек пострадали при столкновении туристического автобуса и грузовика.

На северо-востоке Японии более 10 человек пострадали при столкновении туристического автобуса и грузовика. О происшествии сообщает информационное агентство Kyodo.Как уточняется, ДТП произошло в тоннеле на автотрассе, которая соединяет города Мияко и Мориока. В автобусе находились от 30 до 40 человек, передает РИА Новости. Более 10 человек получили ранения, в настоящее время их жизни ничего не угрожает. Трех человек пришлось госпитализировать.Правоохранители выясняют причины и обстоятельства произошедшего.