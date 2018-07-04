Любой развод – это буря неприятных эмоций. Если же пара расстается со скандалом, то к этому добавляются взаимные упреки и громкий раздел имущества. Особенно, если расходятся богатые и знаменитые.

Любой развод – это буря неприятных эмоций.Если же пара расстается со скандалом, то к этому добавляются взаимные упреки и громкийраздел имущества. Особенно, если расходятся богатые и знаменитые.Легендарный Слэш не избежал этой участи. Экс-гитарист группы Guns N’Roses Сол Хадсон готов заплатить баснословные отступные, лишь бы поскорее расторгнуть брак со своей женой Перлой Феррар и поставить точку в их отношениях. Пара уже подавала на развод в 2010 году,но через несколько месяцев супруги решили дать второй шанс своему браку.Наконец, после семнадцати лет семейной жизни рок-музыкант и его жена принялиокончательное решение. Причину расставания оба объясняют "непримиримымипротиворечиями", хотя ни для кого не секрет, что у Слэша уже давно другаялюбовь.Во многих интервью Сол и Перла заявляли, что намерены разойтись мирно.Официально подписать документы они собирались 15 июня, но этого не произошло.Причина в том, что пара не заключила брачный договор, а запросы у женыгитариста оказались выше, чем он предполагал. Это и привело к разногласиям. Кчести Слэша нужно отметить, что он довольно быстро согласился на новые условиясвоей супруги. Музыкант готов увеличить отступные до 6,6 миллионов долларов, атак же пожизненно платить каждый месяц 100 тысяч долларов жене, 39 тысяч – насодержание двоих сыновей и еще отчислять почти два процента своего дохода вгод. Устроят ли такие условия Перлу Феррар, пока неизвестно.Адвокат Виктория Шакина уверена, чтознаменитый рокер и его бывшая возлюбленная найдут компромисс, как и многиераспадающиеся супружеские пары. "Для публичных людей сдерживающим фактором являетсяуровень популярности и позиционирование себя в социуме, – поясняет эксперт. – Знаменитостямпросто необходимо, чтобы с бывшими супругами сохранялся дружественный статус.Никому не хочется иметь репутацию сутяжника и склочника. Это может плохосказаться на дальнейшей карьере".Однако в обычной жизни, как правило, такиеконфликты мирно не заканчиваются. По словам адвоката, раздел имущества вмировой практике – это самый больной вопрос. "Даже воспитание детей отходит навторой план, если есть, что делить, – говорит юрист. – Сохранить лицо во времярасставания и остаться в хороших отношениях со своим бывшим супругом можно,заключив брачный договор до начала бракоразводного процесса, а еще лучше –перед вступлением в брак. К сожалению, наша русская душа не воспринимает такиесоглашения, как инструмент для строительства счастливой семейной жизни. У насэтот документ не считается способом мирно расторгнуть брачные узы".Также, в браке лучше не делать большиепокупки совместно, например, не приобретать недвижимость. Эксперт советует серьезные покупки совершать раздельно, либо сразу обговаривать супругам, кому достанется то илииное имущество. В дальнейшем это поможет избежать ненужных конфликтов и громкихскандалов, сохранив непринужденную дружбу. Именно те, кто заранее продумываетвсе возможные варианты развития семейной жизни, чаще сохраняют хорошие, аиногда даже дружеские отношения со своими бывшими партнерами.Пример в этом показывают многие звездныепары. Пожалуй, самые знаменитые друзья – Брэд Питт и Дженифер Энистон, которыебыли женаты на протяжении пяти лет. В 2005 году актер попросил развода, чтобысвязать свою жизнь с партнершей по съемкам Анджелиной Джоли. Тем не менее, всеэто время Питт сохранял дружбу со своей бывшей женой. Теперь, после расставанияс Джоли, его отношения с Энистон стали еще ближе. Фронтмен группы Nickelback Чед Крюгер и певица Аврил Лавин тожеразошлись без шума и пыли. После двух лет брака они расстались, но остаютсяприятелями и продолжают вместе писать музыку.Как утверждает адвокат Виктория Шакина,многое зависит от межличностных отношений. Если взаимное уважение междусупругами было сразу, оно никуда не денется и после расторжения брака. Если жедоверия друг к другу не было изначально, даже многотомный брачный договор не дастстопроцентной защиты от шумного развода и взаимной вражды, так как любоесоглашение можно впоследствии оспорить.Пережитьофициальное расставание значительно проще, если обратиться к психологу передтем, как принять решение о разводе. Поведение тех, кто переживает развод безпсихологической поддержки, кардинально отличается от тех, кто получаетпрофессиональную помощь и руководствуется советами специалиста. Супругипринимают более взвешенные решения, открыты конструктивному диалогу и способныоценивать последствия наперед. Как результат, им проще понять и проститьпартнера, а значит сохранить о себе добрую память и, возможно, остатьсядрузьями. Эмоции эмоциями, но холодная голова и трезвый рассудок в этом деле непомешают.