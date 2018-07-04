Ездить можно, но только по ночам. С завтрашнего дня и до конца лета вступают в силу ограничения для тяжеловесного транспорта. Теперь, если днем будет больше 32 градусов, такие машины не пустят по федеральным автодорогам с асфальтобетонным покрытием. В нашем регионе - это трасса М-7 Волга.

Ездить можно, но только по ночам. С завтрашнего дня и до конца лета вступают в силу ограничения для тяжеловесного транспорта. Теперь, если днем будет больше 32 градусов, такие машины не пустят по федеральным автодорогам с асфальтобетонным покрытием. В нашем регионе - это трасса М-7 "Волга". Тяжелые машины в жару смогут перемещаться по этой дороге только по ночам, с 22 до 10 часов. При этом «социальные» виды перевозок, в частности продуктов и лекарственных препаратов, а также транспортировка топлива, почты и других общественно-значимых грузов, под действие ограничения попадать не будут. Не распространяется оно и на пассажирские перевозки, работу экстренных служб.