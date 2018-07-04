Победительницу музыкального конкурса Евровидение-2018 заподозрили
в обмане. Самый крупный в мире холдинг звукозаписи заявляет, что певица украла песню.
Победительницу музыкального конкурса "Евровидение-2018" заподозрили
в обмане. Самый крупный в мире холдинг звукозаписи заявляет, что певица украла песню.
Звукозаписывающая компания Universal Music направила претензию
авторам композиции Toy, с которой пышка Нетта Барзилай победила на
вокальном состязании. Композиторам Дорону Медали и Ставу Бегери сообщили о
начале разбирательств.
Представители Universal Music уверены, что песня Нетты – это
плагиат на сингл американской рок-группы The White Stripes – Seven Nation Army.
Отметим, что музыканты из Израиля пока не комментировали заявление медиамагнатов.
Добавим, что согласно правилам "Евровидения" песни,
представленные на конкурсе, должны быть оригинальными. В случае установления
плагиата, нарушивший регламент участник должен быть дисквалифицирован. Если
будет установлено, что Барзилай спела украденный сингл, то победа автоматически
будет присуждена артистке из Кипра.
В этом году островное государство на вокальном состязании
представляла Элени Фурейра с песней Fuego. Артистка заняла второе место,
поэтому в случае снятия Барзилай, в 2019 году конкурс придется организовывать
Кипру, сообщает Life.ru.
Напомним, право проведения конкурса в 2019 году Израиль
получил благодаря 25-летней Нетте Барзилай, которая с песней Toy
("Игрушка") одержала победу в Лиссабоне. Интересно, что после оценок
профессионального жюри (на первое место оно поставило 34-летнего представителя
Австрии Сезара Семпсона) самобытная израильтянка занимала лишь пятое место. Но
зрители дали артистке максимальное количество баллов, благодаря чему она и
выиграла, опередив других участников и получив в общей сумме 529 очков.