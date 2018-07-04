Победительницу музыкального конкурса Евровидение-2018 заподозрили в обмане. Самый крупный в мире холдинг звукозаписи заявляет, что певица украла песню.

Победительницу музыкального конкурса "Евровидение-2018" заподозрилив обмане. Самый крупный в мире холдинг звукозаписи заявляет, что певица украла песню.Звукозаписывающая компания Universal Music направила претензиюавторам композиции Toy, с которой пышка Нетта Барзилай победила навокальном состязании. Композиторам Дорону Медали и Ставу Бегери сообщили оначале разбирательств.Представители Universal Music уверены, что песня Нетты – этоплагиат на сингл американской рок-группы The White Stripes – Seven Nation Army.Отметим, что музыканты из Израиля пока не комментировали заявление медиамагнатов.Добавим, что согласно правилам "Евровидения" песни,представленные на конкурсе, должны быть оригинальными. В случае установленияплагиата, нарушивший регламент участник должен быть дисквалифицирован. Еслибудет установлено, что Барзилай спела украденный сингл, то победа автоматическибудет присуждена артистке из Кипра.В этом году островное государство на вокальном состязаниипредставляла Элени Фурейра с песней Fuego. Артистка заняла второе место,поэтому в случае снятия Барзилай, в 2019 году конкурс придется организовыватьКипру, сообщает Life.ru.Напомним, право проведения конкурса в 2019 году Израильполучил благодаря 25-летней Нетте Барзилай, которая с песней Toy("Игрушка") одержала победу в Лиссабоне. Интересно, что после оценокпрофессионального жюри (на первое место оно поставило 34-летнего представителяАвстрии Сезара Семпсона) самобытная израильтянка занимала лишь пятое место. Нозрители дали артистке максимальное количество баллов, благодаря чему она ивыиграла, опередив других участников и получив в общей сумме 529 очков.