Зрители пожаловались на жестокое
обращение продюсеров британской программы Остров любви с 21-летней участницей
Дани Дайер. Теперь с руководством реалити-шоу будет разбираться аналог Роскомнадзора —
Ofcom.
Зрители пожаловались на жестокое
обращение продюсеров британской программы "Остров любви" с 21-летней участницей
Дани Дайер. Теперь с руководством реалити-шоу будет разбираться аналог Роскомнадзора —
Ofcom.
Девушке
показали отрывок видео, на котором ее возлюбленный Джек Финчам темпераментно
отреагировал на приезд его бывшей подружки на виллу, где проходят съемки шоу. Парень
несколько раз повторил "о боже мой".
Но
оказалось, что продюсеры пошли на хитрость. Они без пояснений показали Дайер
только этот вырванный из контекста фрагмент. У участницы случилась истерика.
В реальности же Финчам интереса к экс-возлюбленной не проявил. Девушка
тоже к нему была холодна, посокльку пришла к другому участнику. Ночью Джек постоянно
говорил о своих чувствах к Дайер, передает The Sun.
Поклонники шоу сочли, что продюсеры перегнули палку и испортили
участнице психику. Тысячи зрителей попросили привлечь к ответственности жестоких
продюсеров. Посыпались гневные комментарии по этому поводу на них и в соцсетях.
Вступились
за девушку и знаменитости. В частности, это актриса Жаклин Джосса и Данниэлла
Уэстбрук.
Напомним, подобный инцидент
произошел в 2008 году во время трансляции программы The Russell Brand Show на
радиостанции BBC Radio 2. Тогда корпорацию оштрафовали на 150 тысяч
фунтов.