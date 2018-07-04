Зрители пожаловались на жестокое обращение продюсеров британской программы Остров любви с 21-летней участницей Дани Дайер. Теперь с руководством реалити-шоу будет разбираться аналог Роскомнадзора — Ofcom.

Зрители пожаловались на жестокоеобращение продюсеров британской программы "Остров любви" с 21-летней участницейДани Дайер. Теперь с руководством реалити-шоу будет разбираться аналог Роскомнадзора —Ofcom.Девушкепоказали отрывок видео, на котором ее возлюбленный Джек Финчам темпераментноотреагировал на приезд его бывшей подружки на виллу, где проходят съемки шоу. Пареньнесколько раз повторил "о боже мой".Нооказалось, что продюсеры пошли на хитрость. Они без пояснений показали Дайертолько этот вырванный из контекста фрагмент. У участницы случилась истерика.В реальности же Финчам интереса к экс-возлюбленной не проявил. Девушкатоже к нему была холодна, посокльку пришла к другому участнику. Ночью Джек постоянноговорил о своих чувствах к Дайер, передает The Sun.Поклонники шоу сочли, что продюсеры перегнули палку и испортилиучастнице психику. Тысячи зрителей попросили привлечь к ответственности жестокихпродюсеров. Посыпались гневные комментарии по этому поводу на них и в соцсетях.Вступилисьза девушку и знаменитости. В частности, это актриса Жаклин Джосса и ДанниэллаУэстбрук.Напомним, подобный инцидентпроизошел в 2008 году во время трансляции программы The Russell Brand Show нарадиостанции BBC Radio 2. Тогда корпорацию оштрафовали на 150 тысячфунтов.