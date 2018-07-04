Московская оппозиция
вконец рассорилась: на выборы мэра 9 сентября она не смогла выдвинуть единого
кандидата. Помешали личные амбиции трех лидеров.
Московская оппозиция
вконец рассорилась: на выборы мэра 9 сентября она не смогла выдвинуть единого
кандидата. Помешали личные амбиции трех лидеров.
"Яблочник" Максим Кац обвинил Дмитрия Гудкова из
"Гражданской инициативы" в том, что он развалил всю оппозицию в
городе. "К сожалению, к Гудкову нашли подход в формате пряника: предложили
стать председателем партии. Он этого давно хотел, к этому склоняли спонсоры и
близкие сторонники, я не смог отговорить. Гудков убежал, конструкция
развалилась", – написал Кац на своей странице в Facebook.
Политик считает, что именно из-за Гудкова выборы мэра Москвы
пройдут без кандидата от оппозиции. Интересно, что с выводами Каца почти
согласны участники круглого стола "Московские выборы – 2018", которые пришли к
выводу, что в отсутствии кандидата от оппозиции на выборах мэра Москвы виноваты
Дмитрий Гудков, Сергей Митрохин и сам Максим Кац.
"Уже два месяца назад стало понятно, что амбиции каждого из
потенциальных кандидатов-либералов на пост мэра Москвы таковы, что говорить о
едином кандидате от оппозиции просто невозможно", – отметил политолог,
председател правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин. По
его мнению, при таком уровне оценки ситуации и своего реального электорального
потенциала политический процесс обречен на неудачу.
Напомним, выборы мэра Москвы пройдут в единый день
голосования 9 сентября. Действующий мэр Москвы Сергей Собянин идет на выборы
как самовыдвиженец. Он первым из кандидатов предоставил в Мосгоризбирком подписные
листы муниципальных депутатов и подписи избирателей в свою поддержку. Список
кандидатов в мэры Москвы, которые попадут в избирательные бюллетени, станет
известен не позднее 13 июля.
Известно, что на этих выборах будут опробованы несколько
новшеств. Так, время работы избирательных участков продлено с 20:00 до 22:00.
Кроме этого, законом устанавливается право Общественной палаты Москвы назначать
наблюдателей в избирательные комиссии, действующие на территории города. Также
избирательные участки будут организованы за пределами Москвы.