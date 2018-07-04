Московская оппозиция вконец рассорилась: на выборы мэра 9 сентября она не смогла выдвинуть единого кандидата. Помешали личные амбиции трех лидеров.

Московская оппозициявконец рассорилась: на выборы мэра 9 сентября она не смогла выдвинуть единогокандидата. Помешали личные амбиции трех лидеров."Яблочник" Максим Кац обвинил Дмитрия Гудкова из"Гражданской инициативы" в том, что он развалил всю оппозицию вгороде. "К сожалению, к Гудкову нашли подход в формате пряника: предложилистать председателем партии. Он этого давно хотел, к этому склоняли спонсоры иблизкие сторонники, я не смог отговорить. Гудков убежал, конструкцияразвалилась", – написал Кац на своей странице в Facebook.Политик считает, что именно из-за Гудкова выборы мэра Москвыпройдут без кандидата от оппозиции. Интересно, что с выводами Каца почтисогласны участники круглого стола "Московские выборы – 2018", которые пришли квыводу, что в отсутствии кандидата от оппозиции на выборах мэра Москвы виноватыДмитрий Гудков, Сергей Митрохин и сам Максим Кац."Уже два месяца назад стало понятно, что амбиции каждого изпотенциальных кандидатов-либералов на пост мэра Москвы таковы, что говорить оедином кандидате от оппозиции просто невозможно", – отметил политолог,председател правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин. Поего мнению, при таком уровне оценки ситуации и своего реального электоральногопотенциала политический процесс обречен на неудачу.Напомним, выборы мэра Москвы пройдут в единый деньголосования 9 сентября. Действующий мэр Москвы Сергей Собянин идет на выборыкак самовыдвиженец. Он первым из кандидатов предоставил в Мосгоризбирком подписныелисты муниципальных депутатов и подписи избирателей в свою поддержку. Списоккандидатов в мэры Москвы, которые попадут в избирательные бюллетени, станетизвестен не позднее 13 июля.Известно, что на этих выборах будут опробованы нескольконовшеств. Так, время работы избирательных участков продлено с 20:00 до 22:00.Кроме этого, законом устанавливается право Общественной палаты Москвы назначатьнаблюдателей в избирательные комиссии, действующие на территории города. Такжеизбирательные участки будут организованы за пределами Москвы.