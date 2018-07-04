Политики, экономисты и общественность активно обсуждают предложенное правительством повышение НДС с 18% до 20%. Несмотря на то, что озвучиваются порой противоречивые оценки этого шага, большинство опрошенных Dni.Ru экспертов признают, что делать это необходимо для поддержания стабильной экономики и выполнения поставленных президентом задач по повышению уровня жизни россиян.

Политики, экономисты и общественность активно обсуждают предложенноеправительством повышение НДС с 18% до 20%. Несмотря на то, что озвучиваютсяпорой противоречивые оценки этого шага, большинствоопрошенных Dni.Ru экспертовпризнают, что делать это необходимо для поддержания стабильной экономики ивыполнения поставленных президентом задач по повышению уровня жизни россиян.Ставка НДС не менялась с 2004 года, тогда она была пониженас 20% до 17%, напоминает адвокат Дмитрий Зацаринский. Решение о повышенииналога с 1 января 2019 года, которое в виде законодательного акта уже принятоГосдумой в первом чтении, юрист назвал простым для правительства, но не единственным."Существует другой способ получения дополнительных доходовв бюджет. Я считаю, что средства можно почерпнуть из возросших доходов отпродажи нефти на внешних рынках. При этом можно получить вполне сопоставимыецифры", – сказал Зацаринский.По его словам, увеличение ставки НДС на 2% позволит бюджетуполучить в ближайшее время более 600 миллиардов рублей дополнительно, которыеправительство планирует направить на инфраструктурные проекты и инвестициивнутри страны.Представитель адвокатского бюро "Нянькин и партнеры"Алексей Нянькин назвал налог на добавленную стоимость одним из наиболее сложныхкосвенных налогов, влияние ставки которого не может рассматриваться в прямойзависимости с важнейшими социально-экономическими явлениями, такими какинфляция и рынок труда.Юрист напомнил, что, заявляя об увеличении базовой ставкиНДС, исполнительная власть утверждала о параллельном снижении бременисоциальной нагрузки на работодателей в части уплаты страховых взносов. Безусловно,повышение НДС даст возможность для российских властей увеличить доходную частьбюджета, заключил Нянькин.Очевидно, что увеличение НДС спровоцирует рост цен на товарыпервой необходимости, уверен руководитель отдела обучения QBF Аветис Вартанов.Чтобы избежать этого, правительство приняло решение сохранить действующеельготное налоговое обложение в отношении продовольствия, детских и медицинскихтоваров.По мнению эксперта, полностью избежать повышения стоимостипродуктов питания и сельхозпродукции едва ли удастся. "Конечная ценапродуктов теснейшим образом связана с транспортными расходами, которые поползутвверх с ростом НДС. Кроме того, в экономике весьма распространен эффект, когдацены повышаются заодно и заранее. Продавцы чувствуют, что они могут поднятьстоимость своих товаров и услуг, и делают это, чтобы застраховаться от возможныхиздержек в будущем", – отметил Вартанов.Стоит отметить, что в правительстве и Госдуме звучат восновном положительные оценки ситуации в экономике, которая сложится врезультате повышения ставки налога. "Решение по НДС – это взвешенноерешение, которое позволяет получить дополнительные ресурсы на выполнение задач,поставленных президентом", – заявил председатель бюджетного комитетанижней палаты парламента Андрей Макаров. Он отметил, что средства в первуюочередь пойдут на здравоохранение, образование и инфраструктурные проекты.Тем временем в кабмине оценили влияние повышения НДС настоимость бензина. По словам заместителя министра финансов Ильи Трунина, оно будетнесущественным. "Колебания цен на нефть, которые во многом определяютдинамику цен на нашем рынке, они гораздо существеннее, поэтому мы не опасаемся,что это решение существенно повлияет на цены на бензин", – сказал замминистраи напомнил, что правительство приняло решение о снижении акцизов на бензин, чтодолжно оказать стабилизирующее влияние на цены.По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, повышение НДСне окажет негативного воздействия на промышленность. При этом министерствовыразило готовность поддержать предприятия при возникновении чувствительных длябизнеса ситуаций."Некоторые отрасли, особенно те, которые ориентированына экспорт, даже выиграют от этого увеличения, поскольку сейчас этот налог имвозмещается из федерального бюджета", – отметил Мантуров в интервью РИАНовости.Более пессимистический прогноз дало Минэкономразвития. Согласнобазовым оценкам ведомства, повышение НДСприведет к замедлению роста ВВП ко второму кварталу 2019 года и временномуускорению инфляции. Но есть и хорошие новости: министерство ждет существенного всплескаинвестиций в основной капитал в 2020 году. Безработица, согласно ожиданиямМинэкономразвития, будет продолжать снижаться. К 2024 году ее уровень непревысит 4,6% при 5,2% в 2017 году.Как бы нам не хотелось платить меньше налогов, но любоегосударство существует за счет средств налогоплательщиков и как ни крутикаждого из нас это касается, констатирует генеральный директор инвестиционногохолдинга ООО "Котов Групп" Роман Котов. Повлиять мы с вами на это неможем, поэтому будем искать способы увеличения доходов и уменьшения расходов."Можно бесконечно ругаться на правительство, но отэтого мало что изменится. Налоги во всем мире высокие, и не только в России, ипонятно, что население от этого страдает, но если у государства не будетхватать денег на обеспечение жизнедеятельности его самого, то будет еще хуже.Поэтому "поохали, поахали, и пошли дальше работать и зарабатывать", -резюмировал эксперт.