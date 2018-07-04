Каждый родитель хочет видеть своего ребенка умным и интеллектуально развитым. В наши дни есть множество способов для развития детских способностей. В магазинах продается немало пособий и сопутствующих товаров, которые помогают раскрыть таланты ребенка. Dni.Ru представляют очередную подборку промокодов в интернет-магазинах, с помощью которых можно получить скидки при покупке. На этот раз в фокусе нашего внимания – товары для развития интеллекта и творческих способностей детей.

Каждый родитель хочет видеть своего ребенка умным иинтеллектуально развитым. В наши дни есть множество способов для развитиядетских способностей. В магазинах продается немало пособий и сопутствующих товаров, которые помогают раскрыть таланты ребенка. Dni.Ru представляюточередную подборку промокодов в интернет-магазинах, с помощью которых можнополучить скидки при покупке. На этот раз в фокусе нашего внимания – товары дляразвития интеллекта и творческих способностей детей.Так, интернет-магазин методик раннего развития"Умница" предлагает скидку 10% по на весь ассортимент. Для каждоговозраста предусмотрены собственные программы. На сайте продавцы представленытовары для самых маленьких – от 0 до двух лет, от года до двух, от двух до трехи старше.В каталоге интернет-магазина есть наборы длятворчества, конструкторы, множество курсов по иностранным языкам. Мамы и папымогут найти на сайте курсы по развитию речи и чтения, эмоциональногоинтеллекта, мышления и социализации. Кроме того, в ассортименте курсы поматематике, логике и музыке.Привлекательные скидки на товары для маленьких гениевпредлагает также интернет-магазин оригинальных детских товаров kids4kids. Попромокоду на сайте Dni.Ru можно приобрести интересующий товар на 10% дешевле.Над продукцией Kids4Kids работает целая команда из дизайнеров, педагогов,психологов и технологов. Они разрабатывают интересные, полезные и безопасныеигрушки для детей, с которыми ребенок может с пользой провести время.Советуем обратить внимание на разделы каталога "Наука итехника" и "Творчество и музыка". Там представлено множествотоваров, которые помогут раскрыть творческие способности ребенка: длярисования, лепки, создания спектаклей. Кроме того, в ассортиментеинтернет-магазина роботы, наборы для научных экспериментов, микроскопы ителескопы. Дети, интересующиеся техникой или естественными науками, будут ввосторге!В свою очередь, интернет-магазин MyToys дарит пятипроцентнуюскидку по на весь ассортимент. На сайте продавца можно найти тысячи наименованийсамой разной продукции: игрушки, одежда, обувь, товары для отдыха и занятийспортом, школьные принадлежности и многое другое.В категориях "Книги и обучение" и"Творчество" представлены развивающие наборы для раннего возраста,альбомы по развитию речи, звуковые планшеты, развивающие игры и словари.Представленный ассортимент позволяет ребенку с самых ранних лет усвоитьэлементарные основы математики, познакомиться с художественной литературой,научиться конструированию, рисованию, лепке и аппликации.Любой человек в наши дни должен уметь пользоватьсякомпьютером. А уж будущий гений должен постигать основы компьютернойграмотности с раннего возраста. Лучший способ для этого – купить емусобственный компьютер.Интернет-магазин Oldi как раз дает скидку 10% на ноутбуки набазе процессоров Intel. Покупатели ценят эту компанию за доступные цены,богатый выбор, быструю доставку и высокое качество сервиса. В каталоге продавца– компьютеры, ноутбуки и комплектующие, гаджеты (смартфоны, планшеты) и многоедругое.Если ребенку еще рано начинать осваивать"взрослую" технику, вполне можно начать со специальныхкомпьютеров и планшетов, которые можно найти в разделе "Обучение иразвитие". К примеру, мини-планшет 1 Toy двуязычный интерактивный знайкапозволит малышу познакомиться с музыкой и играми, начать изучать буквы, цифры идаже основы иностранного языка. Планшет развивает моторику, память,внимательность, улучшает речь и повышает словарный запас.Для того, чтобы воспользоваться на нашем сайте, необходимо выбрать интересующий магазин, нажать на кнопку "Открыть промокод", скопировать комбинацию. Уже на сайте продавца при оформлении заказа необходимо ввести дисконтную комбинацию в специальное поле, после чего стоимость вашего заказа уменьшится в соответствии с предоставляемой скидкой.