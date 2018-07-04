В нестерпимую летнюю жару ничто не утоляет жажду лучше, чем ломтик спелого арбуза. Эксперты из Роскачества рассказали, как правильно выбрать любимое лакомство по внешним признакам.

В нестерпимую летнюю жару ничто не утоляет жажду лучше, чем ломтик спелого арбуза. Эксперты из Роскачества рассказали, как правильно выбрать любимое лакомство по внешним признакам.По мнению специалистов, качественный плод внешне должен выглядеть свежим, целым, чистым, с окраской и блеском корки, а также не должен содержать лишней влажности. На корке хорошего арбуза не допускается большое количество побитостей, рубцов и трещин, говорится в рекомендациях Роскачества (есть в распоряжении Dni.Ru).Эксперты подчеркнули, что качество продукта сохраняется тогда, когда внешние повреждения не превышает одной восьмой части поверхности плода. Что касается мякоти, то она должна быть зрелой, сочной и со спелыми семенами. Стебель арбуза, в свою очередь, длиной не должен превышать пяти сантиметров.Врач-диетолог Елена Тихомирова рассказала,насколько арбузы могут быть полезны для похудения. По ее словам, при умеренном потреблении арбуз – уникальный диетический продукт. Ягода достаточно низкокалорийна, так как в 100 граммах содержится до 30 килокалорий, среди которых от 6 до 8 граммов – углеводы.Стоит отметить, что арбузы также полезны для профилактики рака. Плод содержит большое количество ликопина. Это вещество помогает предупредить развитие онкологических заболеваний.Помимо отличных диетических свойств, арбуз эффективно помогает при отеках. В ягоде содержится большое количество калия, который способствует выводу жидкости из организма.Таким образом, потребляя арбузы, мы избавляемся от лишней воды, и отеки спадают. Эта ягода – прекрасный природный диуретик, который, в отличие от таблеток, не влияет на почки и сосудисто-сердечную систему.