Капитан сборной Колумбии Радамель Фалькао признался после матча 1/8 финала чемпионата мира против англичан, что у него разбито сердце. Тем не менее он гордится всем, что сделала его команда на турнире в России.

Капитан сборной Колумбии Радамель Фалькао признался после матча 1/8 финала чемпионата мира против англичан, что у него разбито сердце. Тем не менее он гордится всем, что сделала его команда на турнире в России."С разбитым сердцем, но с гордостью за все, что мы сделали на этом чемпионате мира. Горжусь своей командой, мы оставили все на поле за Колумбию. Спасибо вам за поддержку. Горжусь тем, что я колумбиец. Господь близок к тем, у кого разбито сердце, и спасает сокрушенных духом (псалом 34:18)", — написал футболист в Instagram.3 июля сборная Колумбии в Москве уступила англичанам в 1/8 финала по пенальти и покинула чемпионат мира.