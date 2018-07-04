Ковровская государственная технологическая академия имени В.А. Дегтярева объявляет набор студентов по востребованным инженерным и экономическим направлениям подготовки.
• КГТА ..
Ковровская государственная технологическая академия имени В.А. Дегтярева объявляет набор студентов по востребованным инженерным и экономическим направлениям подготовки.
• КГТА позволяет получить бесплатное образование.
• В этом году вуз предоставляет 277 бюджетных мест.
• КГТА - единственный вуз региона, имеющий военную кафедру.
• Иногородним студентам предоставляется общежитие.
• Высокий уровень трудоустройства выпускников.
• Большие размеры стипендий.
КГТА – кузница инженерно-технических кадров!
Адрес: город Ковров, улица Маяковского, 19
Телефон: (49232) 3-23-84