Ковровская государственная технологическая академия имени В.А. Дегтярева объявляет набор студентов по востребованным инженерным и экономическим направлениям подготовки. • КГТА ..

Ковровская государственная технологическая академия имени В.А. Дегтярева объявляет набор студентов по востребованным инженерным и экономическим направлениям подготовки.• КГТА позволяет получить бесплатное образование.• В этом году вуз предоставляет 277 бюджетных мест.• КГТА - единственный вуз региона, имеющий военную кафедру.• Иногородним студентам предоставляется общежитие.• Высокий уровень трудоустройства выпускников.• Большие размеры стипендий.КГТА – кузница инженерно-технических кадров!Адрес: город Ковров, улица Маяковского, 19Телефон: (49232) 3-23-84