Диагноз пока не подтвержден – анализы будут готовы к концу недели
Диагноз пока не подтвержден – анализы будут готовы к концу недели
Костромич оказался в больнице с подозрением на корь. Ему оказали необходимую помощь.
Результаты анализа будут готовы к концу недели, а пока мужчину выписали из стационара. Для контроля ситуации медики делают поквартирный обход в доме, где живет мужчина. На подъездах висят объявления с приглашением на прививку.
Вспышка кори в Костромской области была зафиксирована еще в мае. Ее привез в регион житель Краснодарского края.