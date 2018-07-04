Ди­аг­ноз по­ка не под­твержден – ана­лизы бу­дут го­товы к кон­цу недели

Ди­аг­ноз по­ка не под­твержден – ана­лизы бу­дут го­товы к кон­цу неделиКостромич оказался в больнице с подозрением на корь. Ему оказали необходимую помощь.Результаты анализа будут готовы к концу недели, а пока мужчину выписали из стационара. Для контроля ситуации медики делают поквартирный обход в доме, где живет мужчина. На подъездах висят объявления с приглашением на прививку.Вспышка кори в Костромской области была зафиксирована еще в мае. Ее привез в регион житель Краснодарского края.