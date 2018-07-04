В результате аварии водитель «Нивы» и пассажир «ВАЗ» получили смертельные травмы

В результате аварии водитель «Нивы» и пассажир «ВАЗ» получили смертельные травмы3 июля вынесли приговор 23-летнему жителю Шарьи, который в начале этого года стал виновником смертельного ДТП. По данным областной прокуратуры, погибли два человека.8 февраля мужчина ехал из Шарьи со своим знакомым на автомобиле «ВАЗ – 2107». Машину занесло, из-за чего водитель вылетел на встречную полосу и врезался в «Ниву». Причиной аварии послужила летняя резина на передней оси автомобиля. Высота протектора не соответствовала норме.В итоге пассажир «Нивы» получила серьезные травмы, а водитель «Нивы» и пассажир «ВАЗ» погибли.Годом ранее виновника ДТП направили на обязательные работы за вождение в нетрезвом виде. Мужчину приговорили к четырем годам и четырем месяцам лишения свободы в колонии-поселении с лишением водительских прав на три года.