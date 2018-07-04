Московские
метростроевцы завершили проходку левого перегонного тоннеля от станции
Косино до Улицы Дмитриевского строящейся Кожуховской
линии подземки. Первый ее участок планируется открыть в конце этого года. Новый
радиус столичного метрополитена значительно улучшит транспортную ситуацию в
юго-восточных районах Москвы.
Московские
метростроевцы завершили проходку левого перегонного тоннеля от станции
"Косино" до "Улицы Дмитриевского" строящейся Кожуховской
линии подземки. Первый ее участок планируется открыть в конце этого года. Новый
радиус столичного метрополитена значительно улучшит транспортную ситуацию в
юго-восточных районах Москвы.
Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, длина тоннеля от
"Косино" до "Улицы Дмитриевского" составляет почти
километр. "Первый участок Кожуховской линии метро из четырех станций "Косино",
"Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка" планируем запустить до
конца этого года", – написал градоначальник на своей странице в Twitter.
По словам главы стройкомплекса столицы Марата Хуснуллина, в
настоящее время в проходке тоннелей в городе задействованы 24 механизированных
тоннелепроходческих комплекса (ТПМК). "Всего в городе 33
тоннелепроходческих щита", – сказал он, отметив, что некоторые их них
проходят санацию или готовятся к запуску.
Всего на строительстве новых станций и линий подземки
задействовано порядка 50 тысяч человек. Хуснуллин напомнил, что за последние
годы подземку в шаговой доступности получили жители около 30 районов города.
Глава стройкомплекса Москвы отметил, что темпы развития метро снижаться не
будут: по его словам, в ближайшие годы в столице появятся около 50 новых
станций подземки.
Одна из них – "Улица Дмитриевского".
Хуснуллин отметил, что на ней уже завершено строительство основных конструкций,
установлен эскалатор, ведется архитектурная отделка. "На платформе
станции ведутся работы по укладке гранита, устройству вентиляционных
каналов", – сказал глава городского стройкомплекса. Кроме того,
продолжается прокладка инженерных коммуникаций, монтаж лифтов для маломобильных
групп населения.
На "Улице Дмитриевского" появится крупный
транспортно-пересадочный узел (ТПУ), который объединит наземный и подземный
городской пассажирский транспорт, а также позволит комфортно пересаживаться на
него автомобилиистам. По словам первого заместителя гендиректора по
девелопменту компании "Мосинжпроект" Альберта Суниева, в рамках
реализации проекта ТПУ планируется строительство паркингов,
отстойно-разворотной площадки для наземного транспорта и подземных переходов.
Кроме того, транспортно-пересадочный узел "Улица
Дмитриевского" будет включать в себя коммерческую и жилую недвижимость,
залы ожидания, кассы и иные объекты. "Ввод в эксплуатацию станции метро
планируется в 2018 году. К этому времени будет создана необходимая
дорожно-транспортная инфраструктура, в том числе остановочные пункты, перроны
посадки и высадки, при этом будет расширена до шести полос улица
Салтыковская", – сказал Суниев.
Напомним, протяженность Кожуховской линии (по результатам
голосования на портале "Активный гражданин" ее планируется
переименовать в Некрасовскую. – Прим. Ред.) составит 17,5 километра. Новая
линия будет открываться для пассажиров поэтапно. Сначала планируется запустить участок от
"Косино" до "Некрасовки", а затем продлить ветку от
"Косино" до "Нижегородской", где Кожуховская линия соединится
с большим метрокольцом.
Новая ветка улучшит транспортную доступность юго-восточных
районов Москвы – Нижегородский, Рязанский, Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомский, а
также городского округа Люберцы Московской области, разгрузит
Таганско-Краснопресненскую линию метро. Подземку в шаговой доступности получат
около 800 тысяч москвичей.