Московские метростроевцы завершили проходку левого перегонного тоннеля от станции Косино до Улицы Дмитриевского строящейся Кожуховской линии подземки. Первый ее участок планируется открыть в конце этого года. Новый радиус столичного метрополитена значительно улучшит транспортную ситуацию в юго-восточных районах Москвы.

Московскиеметростроевцы завершили проходку левого перегонного тоннеля от станции"Косино" до "Улицы Дмитриевского" строящейся Кожуховскойлинии подземки. Первый ее участок планируется открыть в конце этого года. Новыйрадиус столичного метрополитена значительно улучшит транспортную ситуацию вюго-восточных районах Москвы.Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, длина тоннеля от"Косино" до "Улицы Дмитриевского" составляет почтикилометр. "Первый участок Кожуховской линии метро из четырех станций "Косино","Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка" планируем запустить доконца этого года", – написал градоначальник на своей странице в Twitter.По словам главы стройкомплекса столицы Марата Хуснуллина, внастоящее время в проходке тоннелей в городе задействованы 24 механизированныхтоннелепроходческих комплекса (ТПМК). "Всего в городе 33тоннелепроходческих щита", – сказал он, отметив, что некоторые их нихпроходят санацию или готовятся к запуску.Всего на строительстве новых станций и линий подземкизадействовано порядка 50 тысяч человек. Хуснуллин напомнил, что за последниегоды подземку в шаговой доступности получили жители около 30 районов города.Глава стройкомплекса Москвы отметил, что темпы развития метро снижаться небудут: по его словам, в ближайшие годы в столице появятся около 50 новыхстанций подземки.Одна из них – "Улица Дмитриевского".Хуснуллин отметил, что на ней уже завершено строительство основных конструкций,установлен эскалатор, ведется архитектурная отделка. "На платформестанции ведутся работы по укладке гранита, устройству вентиляционныхканалов", – сказал глава городского стройкомплекса. Кроме того,продолжается прокладка инженерных коммуникаций, монтаж лифтов для маломобильныхгрупп населения.На "Улице Дмитриевского" появится крупныйтранспортно-пересадочный узел (ТПУ), который объединит наземный и подземныйгородской пассажирский транспорт, а также позволит комфортно пересаживаться нанего автомобилиистам. По словам первого заместителя гендиректора подевелопменту компании "Мосинжпроект" Альберта Суниева, в рамкахреализации проекта ТПУ планируется строительство паркингов,отстойно-разворотной площадки для наземного транспорта и подземных переходов.Кроме того, транспортно-пересадочный узел "УлицаДмитриевского" будет включать в себя коммерческую и жилую недвижимость,залы ожидания, кассы и иные объекты. "Ввод в эксплуатацию станции метропланируется в 2018 году. К этому времени будет создана необходимаядорожно-транспортная инфраструктура, в том числе остановочные пункты, перроныпосадки и высадки, при этом будет расширена до шести полос улицаСалтыковская", – сказал Суниев.Напомним, протяженность Кожуховской линии (по результатамголосования на портале "Активный гражданин" ее планируетсяпереименовать в Некрасовскую. – Прим. Ред.) составит 17,5 километра. Новаялиния будет открываться для пассажиров поэтапно. Сначала планируется запустить участок от"Косино" до "Некрасовки", а затем продлить ветку от"Косино" до "Нижегородской", где Кожуховская линия соединитсяс большим метрокольцом.Новая ветка улучшит транспортную доступность юго-восточныхрайонов Москвы – Нижегородский, Рязанский, Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомский, атакже городского округа Люберцы Московской области, разгрузитТаганско-Краснопресненскую линию метро. Подземку в шаговой доступности получатоколо 800 тысяч москвичей.