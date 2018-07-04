Кроссфит по-пожарному. Во Владимире прошли соревнования среди спасателей. Огнеборцам прошли полосу препятствий в полном обмундировании, переворачивали колеса от грузовиков, поднимали гири и штанги. Попробовать свои силы предложили и журналистам. Хватило ли им выносливости? Расскажет Валерия Саенко.

Кроссфит по-пожарному. Во Владимире прошли соревнования среди спасателей. Огнеборцам прошли полосу препятствий в полном обмундировании, переворачивали колеса от грузовиков, поднимали гири и штанги. Попробовать свои силы предложили и журналистам. Хватило ли им выносливости? Расскажет Валерия Саенко.- Пять! Положил! И последний, Юр! Раз-два-три!В руках тяжелая кувалда. По покрышке нужно ударить 10 раз, выпрямившись во весь рост. И это в полном боевом обмундировании. Так же на реальном выезде пожарные выбивают двери. Кроме этого еще 8 тяжелых испытаний. Юрий прошел эту трассу из последних сил. Сегодня у молодого пожарного дебют. В строю огнеборцев он всего год, и это первые в его жизни соревнования по кроссфиту.Юрий Киров, пожарный: Очень сложно для меня. Потому что в первый раз. Судя по моему росту и физическим данным параметры этих снарядов очень большие.- Что оказалось самым тяжелым?- Колесо, наверно, самое тяжелое. И рукав, наверное, потому что длиннее меня.Эта полоса препятствий на пределе человеческих возможностей. Из снарядов: колёса грузовых машин, гири, штанги, пожарные рукава и трубы. Все это нужно поднимать и перетаскивать. Дистанцию на время, а в запасе лишь несколько минут, усложняет ещё и дыхательный аппарат, доступ к кислороду у пожарных есть только через баллон. Кроссфит для огнеборцев - уже профессиональный спорт. Так к реальным вызовам тренируются по всей России.Евгений Горбунов, начальник караула пожарной части №3 г. Владимира: "Каждый этап отрабатывается мной лично, на сутках мы с моими бойцами отрабатываем так, чтобы нагрузка сначала распределялась сначала ноги, потом руки, потом спина, чтобы было всё равномерно".Основной упор в этих соревнованиях на выносливость. Сегодня результаты тренировок показывают 15 человек - весь личный состав пожарной части. Среди них Алексей Макаров, борьбе с огнём он отдал 25 лет, уже ветеран пожарной службы. Имеет Орден Мужества и медаль за отвагу на пожаре.Алексей Макаров, пожарный: "Когда гражданские на пожаре говорят, что пожарные не работают... Вот это весит 10 кг, видите, за спиной? Боевая одежда весит 10 кг. Ну и в бане вы сколько просидите? 5-10 минут? А пожарным приходится работать в этих условиях 10-20-30 минут".Насколько тяжела полоса препятствий решили испробовать и журналисты. Для них есть одно послабление - преодолевать испытания можно без дыхательного аппарата. И первое удивление - костюм, действительно, тяжелый.Александр Альменский, сотрудник пресс-службы МЧС: "Самое сложное - это выносливость. Она к какому-то моменту начинает уже заканчиваться. Очень тяжелые перчатки, пальцы уже... Тяжело хватать ими, тянуть рукав".Максим Котов, оператор: "У меня темнеет в глазах, двоится все. Ну это тяжело, очень тяжело. Нужно готовится к этому. Теперь после этого понимаешь, что у ребят просто адская работа. Потому что я даже еще не в полной выкладке был".Ну а пожарным прямо во время соревнований пришлось собираться на срочный вызов. Даже после сложной полосы препятствий у них должны быть силы, чтобы спасать людей из огня.