Татьяна Лазарева дала откровенное интервью, в котором рассказала о личной жизни. Популярная телеведущая призналась, что уже второй год живет отдельно от мужа Михаила Шаца.

Татьяна Лазарева дала откровенное интервью, в котором рассказала о личной жизни. Популярная телеведущая призналась, что уже второй год живет отдельно от мужа Михаила Шаца.На днях Татьяна Лазарева появилась в передаче "А поговорить?" Телеведущая сообщила, что второй год не живет с мужем Михаилом Шацем. Однако о разводе речи не идет. Дело в том, что Татьяна с дочкой Тосей переехала в Испанию. Мать и наследница живут в Марбелье.Все началось с отпуска, когда на курорте семья снимала жилище на несколько недель, а потом Татьяне там так понравилось, что она захотела остаться. По словам Лазаревой, там все гораздо дешевле, чем в Москве, нет понтов, зато есть натуральные продукты. В итоге, ведущая приняла решение там жить."Ну то есть у меня и там работы нет, и тут работы нет, ну я уж лучше тут буду. Тем более что со школой было очевидно, что я не найду здесь в Москве уже ту школу, которая меня устроит как мать. Я собрала всех и сказала: "Я остаюсь здесь". И все такие: "Ну, окей". Все, кроме Михаила. А он говорит: "А я, мама, я что буду делать?" – рассказала в лицах Лазарева.Супруги приняли решение: когда у Татьяны будет работа в Москве, а у Михаила – нет, то они меняются местами. В итоге, Татьяна и Михаил разъехались. "Так получилось, что мы с ним проживаем какую-то новую жизнь по отдельности", – констатировала ведущая. Тем не менее, для нее муж самый близкий человек, и она для него тоже."Я не очень люблю слово "любовь". И это такая близость, которую просто так... нельзя просто так сказать: "Все, старик, спасибо, было клево, пошли дальше теперь", хотя очень хочется, конечно, и так происходит. У него какая-то своя история, и ему ужасно от этого клево, я вижу, у меня своя история, и мне тоже клево. Но нам же хочется быть вместе, и вот это вот конечно очень интересная задача", – заключила Татьяна Лазарева.