Британские следователи изучают подозрительное вещество,
похожее на печально известный Новичок. Его нашли в доме жительницы
Солсбери, которую ранее госпитализировали с симптомами сильнейшего отравления. С
такими же симптомами в больницу доставлен сопровождавший ее мужчина.
Британские следователи изучают подозрительное вещество,
похожее на печально известный "Новичок". Его нашли в доме жительницы
Солсбери, которую ранее госпитализировали с симптомами сильнейшего отравления. С
такими же симптомами в больницу доставлен сопровождавший ее мужчина.
Британские СМИ уже сообщили имена пострадавших. Это мать
троих детей Дон Стержесс и некий Чарли Роули. Британской паре стало плохо после
того, как они потрогали некий предмет в одном из парков в Солсбери. По
свидетельству их знакомых, Чарли и Дон неожиданно начали издавать странные
звуки, у них покраснели глаза, изо рта пошла пена.
Полиция узнала о происшествии вечером 30 июня. По
предварительной версии, пострадавшие почувствовали себя плохо после употребления
наркотиков. Однако спецслужбы Великобритании, занимающиеся расследованием,
предполагают, что речь идет о веществе, похожем на нервнопаралитический газ "Новичок"
– им отравили в марте 2018 года в том же Солсбери Сергея Скрипаля и его дочь
Юлию, пишет The Sun.
Пациенты оказались в той же больнице, куда 4 марта без
сознания были доставлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Тогда
Лондон заявил, что они якобы были отравлены нервно-паралитическим веществом
А234, который производится в России. В Москве неоднократно указывали на
бездоказательность обвинений в причастности к инциденту.
Официальных заявлений о причастности российских спецслужб к
отравлению Чарли и Дон пока не последовало. Однако в публикуемой СМИ информации
наблюдается такая же путаница, как и в случае со Скрипалями. Одни издания
утверждают, что пострадавшие нашли вещество в парке и оттуда же их увезли в
больницу, другие – что пару нашли в бессознательном состоянии в одном из домов
в Эймсбери – недалеко от Солсбери.
Инцидент британские спецслужбы намерены расследовать "со
всей серьезностью" – об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза
Мэй. Эксперты, по ее словам, уже исследуют вещество, которым отравились
британские граждане. Состояние 45-летнего Чарли Роули и 44-летней Дон Стержесс
критическое.