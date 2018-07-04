Британские следователи изучают подозрительное вещество, похожее на печально известный Новичок. Его нашли в доме жительницы Солсбери, которую ранее госпитализировали с симптомами сильнейшего отравления. С такими же симптомами в больницу доставлен сопровождавший ее мужчина.

Британские следователи изучают подозрительное вещество,похожее на печально известный "Новичок". Его нашли в доме жительницыСолсбери, которую ранее госпитализировали с симптомами сильнейшего отравления. Стакими же симптомами в больницу доставлен сопровождавший ее мужчина.Британские СМИ уже сообщили имена пострадавших. Это матьтроих детей Дон Стержесс и некий Чарли Роули. Британской паре стало плохо послетого, как они потрогали некий предмет в одном из парков в Солсбери. Посвидетельству их знакомых, Чарли и Дон неожиданно начали издавать странныезвуки, у них покраснели глаза, изо рта пошла пена.Полиция узнала о происшествии вечером 30 июня. Попредварительной версии, пострадавшие почувствовали себя плохо после употреблениянаркотиков. Однако спецслужбы Великобритании, занимающиеся расследованием,предполагают, что речь идет о веществе, похожем на нервнопаралитический газ "Новичок"– им отравили в марте 2018 года в том же Солсбери Сергея Скрипаля и его дочьЮлию, пишет The Sun.Пациенты оказались в той же больнице, куда 4 марта безсознания были доставлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. ТогдаЛондон заявил, что они якобы были отравлены нервно-паралитическим веществомА234, который производится в России. В Москве неоднократно указывали набездоказательность обвинений в причастности к инциденту.Официальных заявлений о причастности российских спецслужб котравлению Чарли и Дон пока не последовало. Однако в публикуемой СМИ информациинаблюдается такая же путаница, как и в случае со Скрипалями. Одни изданияутверждают, что пострадавшие нашли вещество в парке и оттуда же их увезли вбольницу, другие – что пару нашли в бессознательном состоянии в одном из домовв Эймсбери – недалеко от Солсбери.Инцидент британские спецслужбы намерены расследовать "совсей серьезностью" – об этом заявила премьер-министр Великобритании ТерезаМэй. Эксперты, по ее словам, уже исследуют вещество, которым отравилисьбританские граждане. Состояние 45-летнего Чарли Роули и 44-летней Дон Стержесскритическое.