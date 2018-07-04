Свое
отношение к ликованию болельщиков из-за побед российских футболистов на мундиале
высказал известный музыкант Андрей Макаревич. Композитор заявил, что радость
соотечественникам не следует превращать в безумие.
Свое
отношение к ликованию болельщиков из-за побед российских футболистов на мундиале
высказал известный музыкант Андрей Макаревич. Композитор заявил, что радость
соотечественникам не следует превращать в безумие.
По
его словам, мы живем в сумасшедшем доме. По мнению Макаревича, ситуация
перестает быть адекватной.
"Мне
бы очень хотелось, чтобы к победам относились по-человечески, чтобы это тоже в
безумие не переходило", – цитирует музыканта Business FM. Он добавил, что все
превращается "в какой-то бред".
При
этом композитор признал, что порадоваться победе подопечных Станислава
Черчесова все-таки нужно. "Проиграли – тоже не надо из этого делать трагедию
мирового масштаба, – резюмировал Андрей Макаревич.
Отметим, певец отличается своими резкими критическими
высказываниями. Ранее музыкант
рассказал в соцсетях, что в центре Москвы якобы уволился последний почтальон.
По его словам, это стало причиной того, что "Почта России" не доставила
ему долгожданную посылку.
Напомним, ранее бурное ликование болельщиков немного
охладил и тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов. Он уверен, что праздновать пока нечего. При этом тренер подчеркнул,
что в сборной Хорватии, с которой Россия встретится в четвертьфинале, много классных
футболистов.
Как писали Dni.Ru,
Россия 1 июля обыграла сборную Испании и вышла в
четвертьфинал ЧМ-2018. 7 июля хозяйка ЧМ-2018 сыграет с Хорватией на стадионе
"Фишт" в Сочи.