Свое отношение к ликованию болельщиков из-за побед российских футболистов на мундиале высказал известный музыкант Андрей Макаревич. Композитор заявил, что радость соотечественникам не следует превращать в безумие.

Своеотношение к ликованию болельщиков из-за побед российских футболистов на мундиалевысказал известный музыкант Андрей Макаревич. Композитор заявил, что радостьсоотечественникам не следует превращать в безумие.Поего словам, мы живем в сумасшедшем доме. По мнению Макаревича, ситуацияперестает быть адекватной."Мнебы очень хотелось, чтобы к победам относились по-человечески, чтобы это тоже вбезумие не переходило", – цитирует музыканта Business FM. Он добавил, что всепревращается "в какой-то бред".Приэтом композитор признал, что порадоваться победе подопечных СтаниславаЧерчесова все-таки нужно. "Проиграли – тоже не надо из этого делать трагедиюмирового масштаба, – резюмировал Андрей Макаревич.Отметим, певец отличается своими резкими критическимивысказываниями. Ранее музыкантрассказал в соцсетях, что в центре Москвы якобы уволился последний почтальон.По его словам, это стало причиной того, что "Почта России" не доставилаему долгожданную посылку.Напомним, ранее бурное ликование болельщиков немногоохладил и тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов. Он уверен, что праздновать пока нечего. При этом тренер подчеркнул,что в сборной Хорватии, с которой Россия встретится в четвертьфинале, много классныхфутболистов.Как писали Dni.Ru,Россия 1 июля обыграла сборную Испании и вышла вчетвертьфинал ЧМ-2018. 7 июля хозяйка ЧМ-2018 сыграет с Хорватией на стадионе"Фишт" в Сочи.