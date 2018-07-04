Андрей Малахов с неохотой вспоминает время работы на Первом
канале. По словам телеведущего, к нему там относились, как к мальчику,
приносящему кофе.
Андрей Малахов с неохотой вспоминает время работы на Первом
канале. По словам телеведущего, к нему там относились, как к мальчику,
приносящему кофе.
Малахов уверен, что давно стал суперзвездой. Однако люди на
Первом, которые знали его прежде, не смогли изменить свое отношение к ведущему.
"Мальчик вырос, мальчик предлагает более интересные
идеи, чем люди, обремененные властью, позицией.. и телефоном с кремлевской
связью... А ты человек, который несет золотые яйца для канала и ничего не
просит. Я просто хотел, чтобы ко мне отнеслись не как к мальчику, а как к
человеку, который умеет что-то делать. Тот же Ваня Ургант – у него свой
продакшн, у Лены Малышевой – свой продакшн", – поясняет Андрей.
Прошел год с момента ухода Малахова с Первого канала. Телеведущий
говорит, что для него время пролетело незаметно. Но с новым ведущим программы
"Пусть говорят" Дмитрием Борисовым Андрей старается не встречаться.
"Дима Борисов – потрясающий новостник, очень талантливый молодой человек,
но мне кажется, что за год в прайм-тайм он мог бы стать суперзвездой, которого
все хотели бы видеть на корпоративах и мероприятиях. Но этого не произошло",
– цитирует телезвезду издание Spletnik.
Малахов признается, что уважает Борисова. Тем не менее, он
не смотрит "Пусть говорят", делает все, чтобы не пересекаться с
Дмитрием – и даже перестал ходить в спортзал, который раньше они посещали
вместе.
Переход с Первого канала на телеканал "Россия"
Малахов сравнивает с переездом в США. "У меня было ощущение, что я
оперирующий хирург, который приехал из России в Америку и должен доказать
теперь, что я вот тоже могу не хуже чем у вас. Поэтому ты встал за операционный
стол и продолжаешь делать то, что ты делал до этого 25 лет без остановки",
– рассказал телеведущий.
По словам Андрея, поначалу было нелегко – "это как
поженить "Кока-колу" и "Пепси-колу", команды всю жизнь
конкурировали друг с другом. Однако руководство и коллектив канала сделали все
возможное, чтобы Малахов почувствовал себя своим – за что телеведущий им, по
его словам, благодарен.