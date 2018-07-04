Мария Шарапова прокомментировала поражением в первом круге Уимблдона – третьего в сезоне турнира Большого шлема. Ранее россиянка уступила своей соотечественнице Виталии Дьяченко.

Мария Шарапова прокомментировала поражением в первом круге Уимблдона – третьего в сезоне турнира Большого шлема. Ранее россиянка уступила своей соотечественнице Виталии Дьяченко."Она играла крайне агрессивно, — заявила Шарапова, которую цитирует РИА Новости. — Я оборонялась немного больше, чем следовало. Она пришла сегодня, чтобы выиграть, и сделала это. Но вне всяких сомнений, я не буду прятаться от ошибок, посмотрю запись, изучу, что было неправильно. Это не всегда приятно, но иногда полезно, чтобы усовершенствоваться".