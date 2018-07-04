В народе этот театр всегда назывался Табакеркой, официальное же его название – Московский театр-студия под руководством Олега Табакова. После смерти худрука старая вывеска утратила актуальность. И в новом сезоне ее сменят.

В народе этот театр всегда назывался "Табакеркой", официальное же его название – Московский театр-студия под руководством Олега Табакова. После смерти худрука старая вывеска утратила актуальность. И в новом сезоне ее сменят.Очередной, 33-й, сезон в театре стартует 4 сентября. Правда, команда "Табакерки" будет давать спектакли на других площадках – сцена театра на Чаплыгина закрывается на ремонт. Сменятся и название, и логотип – теперь будет это будет "Театр Олега Табакова".Об этом говорили еще во время первого сбора труппа с новым худруком. Тогда назначенный на этот пост Владимир Машков заявил: "Олег Павлович был настолько кристально понятен в своих желаниях… Театр должен быть ТОТ – Театр Олега Табакова". "А Табакерка" – это наше "подпольное", неофициальное название". Среди вариантов, которые озвучивались, был и "Театр имени Табакова", но Машков его отверг. Мол, "имени" – звучит очень академично, а ему хотелось бы сохранить театр как живой организм, как студию для творческих экспериментов.В "Табакерке" с волнением ждут осени. "Это был, пожалуй, самый тяжелый сезон в истории нашего коллектива", – признаются в театре. Несмотря на это, как напоминает коллективу удалось сыграть пять премьер.Теперь же Машков пообещал, что будет продолжать курс, начатый Олегом Павловичем, сохранит все лучшее, что придумал учитель. Ему важно сохранить память о Табакове.Одной из главных звезд этого театра в новом сезоне будет вдова Олега Табакова Марина Зудина – она предусмотрительно вошла в труппу "Табакерки", которой теперь "рулит" Владимир Машков, ав Московском Художественном Театре теперь играет исключительно как приглашенная звезда.