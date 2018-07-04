В народе этот театр всегда назывался Табакеркой, официальное же его название – Московский театр-студия под руководством Олега Табакова. После смерти худрука старая вывеска утратила актуальность. И в новом сезоне ее сменят.
В народе этот театр всегда назывался "Табакеркой", официальное же его название – Московский театр-студия под руководством Олега Табакова. После смерти худрука старая вывеска утратила актуальность. И в новом сезоне ее сменят.
Очередной, 33-й, сезон в театре стартует 4 сентября. Правда, команда "Табакерки" будет давать спектакли на других площадках – сцена театра на Чаплыгина закрывается на ремонт. Сменятся и название, и логотип – теперь будет это будет "Театр Олега Табакова".
Об этом говорили еще во время первого сбора труппа с новым худруком. Тогда назначенный на этот пост Владимир Машков заявил: "Олег Павлович был настолько кристально понятен в своих желаниях… Театр должен быть ТОТ – Театр Олега Табакова". "А Табакерка" – это наше "подпольное", неофициальное название". Среди вариантов, которые озвучивались, был и "Театр имени Табакова", но Машков его отверг. Мол, "имени" – звучит очень академично, а ему хотелось бы сохранить театр как живой организм, как студию для творческих экспериментов.
В "Табакерке" с волнением ждут осени. "Это был, пожалуй, самый тяжелый сезон в истории нашего коллектива", – признаются в театре. Несмотря на это, как напоминает коллективу удалось сыграть пять премьер.
Теперь же Машков пообещал, что будет продолжать курс, начатый Олегом Павловичем, сохранит все лучшее, что придумал учитель. Ему важно сохранить память о Табакове.
Одной из главных звезд этого театра в новом сезоне будет вдова Олега Табакова Марина Зудина – она предусмотрительно вошла в труппу "Табакерки", которой теперь "рулит" Владимир Машков, ав Московском Художественном Театре теперь играет исключительно как приглашенная звезда.