Мать застреленного в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Людмила
Николаевна стала гостьей ток-шоу На самом деле. Женщина впервые после
смерти сына дала интервью.
Мать застреленного в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Людмила
Николаевна стала гостьей ток-шоу "На самом деле". Женщина впервые после
смерти сына дала интервью.
Выяснилось,
что у матери Вороненкова были с ним и его второй женой, оперной дивой Марией
Максаковой, весьма напряженные отношения. Она подтвердила,
что недопонимание появилось именно после его женитьбы: уйдя из первой
семьи, мужчина бросил двоих детей.
Кроме того,
конфликт с сыном у Людмилы Николаевны произошел, когда Вороненков
якобы избил свою первую жену Светлану, а его мать вступилась за невестку. Отношения
с Денисом Вороненковым были настолько проблемными, что мать даже не приехала на
его похороны.
Несмотря на доказательства, до сих пор ходят слухи о том, что экс-депутат жив. Об этом
заговорили спустя несколько месяцев после гибели Вороненкова. Отмечалось, что супруга Марии Максаковой после трагедии якобы видели в
Израиле. Ведущий программы Дмитрий Шепелев и эксперты попробовали разобраться в
этом запутанном деле.
Мать Дениса
Вороненкова рассказала, что о смерти сына узнала через интернет. По ее словам,
они общались по телефону накануне убийства. "Он говорил, что очень любит меня,
звал в гости. Я почувствовала, что его что-то тяготит. Мне кажется, он
предчувствовал что-то", – призналась Людмила Николаевна.
Эксперты задали матери
Дениса Вороненкова ряд вопросов. Детектор лжи показал, что Людмила Николаевна
получила сообщение, которое дало ей повод верить в то, что сын жив. Однако
женщина заверила, что этого не допускает. Более того, в конце передачи Людмила Вороненкова предложила
провести эксгумацию, чтобы прекратились разговоры о "воскресении".