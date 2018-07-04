Мать застреленного в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Людмила Николаевна стала гостьей ток-шоу На самом деле. Женщина впервые после смерти сына дала интервью.

Мать застреленного в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова ЛюдмилаНиколаевна стала гостьей ток-шоу "На самом деле". Женщина впервые послесмерти сына дала интервью.Выяснилось,что у матери Вороненкова были с ним и его второй женой, оперной дивой МариейМаксаковой, весьма напряженные отношения. Она подтвердила,что недопонимание появилось именно после его женитьбы: уйдя из первойсемьи, мужчина бросил двоих детей.Кроме того,конфликт с сыном у Людмилы Николаевны произошел, когда Вороненковякобы избил свою первую жену Светлану, а его мать вступилась за невестку. Отношенияс Денисом Вороненковым были настолько проблемными, что мать даже не приехала наего похороны.Несмотря на доказательства, до сих пор ходят слухи о том, что экс-депутат жив. Об этомзаговорили спустя несколько месяцев после гибели Вороненкова. Отмечалось, что супруга Марии Максаковой после трагедии якобы видели вИзраиле. Ведущий программы Дмитрий Шепелев и эксперты попробовали разобраться вэтом запутанном деле.Мать ДенисаВороненкова рассказала, что о смерти сына узнала через интернет. По ее словам,они общались по телефону накануне убийства. "Он говорил, что очень любит меня,звал в гости. Я почувствовала, что его что-то тяготит. Мне кажется, онпредчувствовал что-то", – призналась Людмила Николаевна.Эксперты задали материДениса Вороненкова ряд вопросов. Детектор лжи показал, что Людмила Николаевнаполучила сообщение, которое дало ей повод верить в то, что сын жив. Однакоженщина заверила, что этого не допускает. Более того, в конце передачи Людмила Вороненкова предложилапровести эксгумацию, чтобы прекратились разговоры о "воскресении".