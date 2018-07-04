Сегодня в Москве работает 286 застройщиков, которые прилекают деньги дольщиков. Всего за первый квартал этого года столичные застройщики получили от граждан по ДДУ 131 миллиард рублей.

С вступлением новых поправок к закону о долевом строительстве число застройщиков удвоится, следовательно, вырастет и число проверочных мероприятий по их работе, сообщил в среду журналистам глава Москомстройинвеста Константин Тимофеев.По его словам, сегодня 286 застройщиков в Москве привлекают средства граждан для строительства. Всего за первый квартал этого года застройщики получили от граждан по ДДУ 131 миллиард рублей."Новые требования имеют под собой разрешение "один застройщик-один объект", мы увидим если уж не утроение, то удвоение точно количества застройщиков на рынке. Будет много новых юридических лиц", - сказал Константин Тимофеев.В связи с этим Комитет планирует увеличить число увеличить число проверочных мероприятий. В этом году их запланировано свыше трех тысяч. За первое полугодие было проведено 89 проверок застройщиков, основные нарушения связаны с финансовой отчетностью, нецелевым использованием денежных средств, добавил он.С первого июля в силу вступили поправки к закону о долевом строительстве, которые ужесточают работа застройщиков. Внесенные поправки подразумевают целый ряд мер, которые призваны защитить права дольщиков. Например, документ предполагает запрет на привлечение средств граждан в долевое строительство через жилищные сертификаты, а также через создание жилищно-строительных кооперативов.Также закон обязывает застройщиков раскрывать информацию о своих владельцах и учредителях и вводит солидарную ответственность бенефициаров застройщиков за причиненные дольщикам убытки