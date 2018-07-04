В залах музея Москвы открылась выставка Даниэли Атаиди Бразилиа – от утопии к столице, которая продлится до 31 июля 2018 года. В течение месяца можно будет узнавать об эпопее строительства бразильской столицы. В экспозиции, приуроченной к 190-летию установления дипломатических отношений между Россией и Бразилией, представлено более трехсот экспонатов: фотографии, карты, аудиовизуальные материалы, предметы, макеты и скульптуры из публичных и частных коллекций.

В залах музея Москвыоткрылась выставка Даниэли Атаиди "Бразилиа– от утопии к столице", которая продлится до 31 июля 2018 года. В течениемесяца можно будет узнавать об эпопее строительства бразильской столицы. Вэкспозиции, приуроченной к 190-летиюустановления дипломатических отношений между Россией и Бразилией, представлено более трехсот экспонатов: фотографии, карты,аудиовизуальные материалы, предметы, макеты и скульптуры из публичныхи частных коллекций.Бразилиа – это город,который удивляет, впечатляет и даже смущает тех, кто посещает его впервые. Вотличие от других образцов градостроения в мире, архитектура города Бразилиаявляется современной для времени ее строительства и приводит в восторг до сихпор. Строительство города Бразилиа, которое произошло в соответствии спроектом, разработанным Луисом Крулсом еще в 1893 году, имело политическиезадачи. Согласно этого плана было необходимо перенести столицу страны из побережногогорода Рио-де-Жанейро в глубь территории государства. Кроме того имеласьэкономическая цель – нужно было создать некую финансовую связь между регионами страны. В итоге новая столица Бразилии, которая была открыта в 1960 году, взначительной степени преобразовала политическую, социальную и экономическуюкартину государства."Бразилиа также сталасимволом смешения всего того, что характеризует страну, потому что в этот городсъехались люди со всех уголков нашей необъятной родины. И этой историей мыхотим поделиться с российским народом. Также, после завершения Чемпионата Мирапо футболу, приглашаю посетить нашу столицу. Уверен, вас ожидает немалосюрпризов", – отметил присутствующий на открытии выставки посол Бразилии вМоскве Антонио Луис Эспинола Салгадо.С момента создания 21апреля 1960 года город Бразилиа не перестает удивлять весь мир своей уникальнойкрасотой. Этот город, созданный при президенте Жуселину Кубичеке, гением-архитекторомОскаром Нимейером, разработавшим основные здания и сооружения, по правусчитается шедевром современного искусства. Вначале 90-х город был включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.Центральнымобъектом на выставке является макет пилотного плана Бразилии размером 6 на4,8 метра. Все сооружения и здания на нем показаны с помощью 3D-фигур.Отдельноевнимание уделено наиболее значимым участникам строительства города: президентуБразилии Жуселино Кубичеку, Оскару Нимейеру, паре первооткрывателей,ответственных за воплощение инновационного опыта интеграции архитектуры,урбанизма и ландшафтного дизайна – Изолете и Домисио, Петеру Шайеру, скульпторуи художнику Атосу Булкао, Фабио Коломбини – архитектору и фотографу и ТарсисоВириато.В залах также представленыредкие фотографии Марселя Готеро, который считался одним из самых важныхфотографов бразильской архитектуры.Современныйпроект "На крыльях Бразилиа" Жоао Фако покажет город с высотыптичьего полета без каких-либо оптических искажений, а работы Алекса Флеммингарасскажут об образе человека и его участии в повседневной жизни современногомира.Разумеется, представлена здесь и коллекция униформы бразильских команд, выступающих в Высшей лиге, которую привезла представительспорта южноамериканской страны в музей Москвы.Выставка "Бразилиа – отутопии к столице" была представлена уже в таких городах как Мадрид, Лиссабон, Париж,Берлин и Буэнос-Айрес и проходит в Москве при поддержке Министерства туризма Бразилии, Министерства иностранных дели Правительства Бразилии и особом содействии Посольства Бразилиив Москве. Специально для презентациивыставочного проекта и удобства посетителей издан каталог на португальском ирусском языках.