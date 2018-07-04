В залах музея Москвы
открылась выставка Даниэли Атаиди Бразилиа
– от утопии к столице, которая продлится до 31 июля 2018 года. В течение
месяца можно будет узнавать об эпопее строительства бразильской столицы. В
экспозиции, приуроченной к 190-летию
установления дипломатических отношений между Россией и Бразилией, представлено более трехсот экспонатов: фотографии, карты,
аудиовизуальные материалы, предметы, макеты и скульптуры из публичных
и частных коллекций.
В залах музея Москвы
открылась выставка Даниэли Атаиди "Бразилиа
– от утопии к столице", которая продлится до 31 июля 2018 года. В течение
месяца можно будет узнавать об эпопее строительства бразильской столицы. В
экспозиции, приуроченной к 190-летию
установления дипломатических отношений между Россией и Бразилией, представлено более трехсот экспонатов: фотографии, карты,
аудиовизуальные материалы, предметы, макеты и скульптуры из публичных
и частных коллекций.
Бразилиа – это город,
который удивляет, впечатляет и даже смущает тех, кто посещает его впервые. В
отличие от других образцов градостроения в мире, архитектура города Бразилиа
является современной для времени ее строительства и приводит в восторг до сих
пор. Строительство города Бразилиа, которое произошло в соответствии с
проектом, разработанным Луисом Крулсом еще в 1893 году, имело политические
задачи. Согласно этого плана было необходимо перенести столицу страны из побережного
города Рио-де-Жанейро в глубь территории государства. Кроме того имелась
экономическая цель – нужно было создать некую финансовую связь между регионами страны. В итоге новая столица Бразилии, которая была открыта в 1960 году, в
значительной степени преобразовала политическую, социальную и экономическую
картину государства.
"Бразилиа также стала
символом смешения всего того, что характеризует страну, потому что в этот город
съехались люди со всех уголков нашей необъятной родины. И этой историей мы
хотим поделиться с российским народом. Также, после завершения Чемпионата Мира
по футболу, приглашаю посетить нашу столицу. Уверен, вас ожидает немало
сюрпризов", – отметил присутствующий на открытии выставки посол Бразилии в
Москве Антонио Луис Эспинола Салгадо.
С момента создания 21
апреля 1960 года город Бразилиа не перестает удивлять весь мир своей уникальной
красотой. Этот город, созданный при президенте Жуселину Кубичеке, гением-архитектором
Оскаром Нимейером, разработавшим основные здания и сооружения, по праву
считается шедевром современного искусства. В
начале 90-х город был включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Центральным
объектом на выставке является макет пилотного плана Бразилии размером 6 на
4,8 метра. Все сооружения и здания на нем показаны с помощью 3D-фигур.
Отдельное
внимание уделено наиболее значимым участникам строительства города: президенту
Бразилии Жуселино Кубичеку, Оскару Нимейеру, паре первооткрывателей,
ответственных за воплощение инновационного опыта интеграции архитектуры,
урбанизма и ландшафтного дизайна – Изолете и Домисио, Петеру Шайеру, скульптору
и художнику Атосу Булкао, Фабио Коломбини – архитектору и фотографу и Тарсисо
Вириато.
В залах также представлены
редкие фотографии Марселя Готеро, который считался одним из самых важных
фотографов бразильской архитектуры.
Современный
проект "На крыльях Бразилиа" Жоао Фако покажет город с высоты
птичьего полета без каких-либо оптических искажений, а работы Алекса Флемминга
расскажут об образе человека и его участии в повседневной жизни современного
мира.
Разумеется, представлена здесь и коллекция униформы бразильских команд, выступающих в Высшей лиге, которую привезла представитель
спорта южноамериканской страны в музей Москвы.
Выставка "Бразилиа – от
утопии к столице" была представлена уже в таких городах как Мадрид, Лиссабон, Париж,
Берлин и Буэнос-Айрес и проходит в Москве при поддержке Министерства туризма Бразилии, Министерства иностранных дел
и Правительства Бразилии и особом содействии Посольства Бразилии
в Москве. Специально для презентации
выставочного проекта и удобства посетителей издан каталог на португальском и
русском языках.