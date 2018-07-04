Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью рассказал о негативной стороне чемпионата мира по футболу в России. Речь идет о симуляции футболистов, которые оказывают давление на судей и выпрашивают карточки для соперников.

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рассказал о негативной стороне чемпионата мира по футболу в России. Речь идет о симуляции футболистов, которые оказывают давление на судей и выпрашивают карточки для соперников."Слишком много внимания приковано к Неймару и его действиям. Ладно бы это происходило только с ним, но в каждой команде найдется по симулянту, все оказывают давление на судей. Все выпрашивают карточки, нарушения, пенальти. Футбол теряет в качестве из-за этого, практически в каждом матче мы видим подобное, и это происходит на глазах миллионов людей", — цитирует Моуринью "RT на русском".Напомним, что на чемпионате мира в России бразильский форвард Неймар уже не раз подвергался критике со стороны болельщиков и специалистов за картинные падения и недостойное поведение на поле.