Мыльная опера в семье народного артиста Спартака Мишулина продолжается. Незаконный сын артиста Тимур Еремеев выиграл очередной суд у своей сводной сестры Карины.

Мыльная опера в семье народного артиста Спартака Мишулина продолжается. Незаконный сын артиста Тимур Еремеев выиграл очередной суд усвоей сводной сестры Карины.О новой победе Еремеев рассказал в студии "Пусть говорят"Первого канала. По словам молодого мужчины, на заседании он выступалответчиком."Я на самом деле был дико удивлен темой иска, потому что,когда мне ее первый раз прислали, это был скриншот с сайта суда, я прочитал: "иско защите права на изображение", и я судорожно пытался понять, где я вообще этонарушил", – рассказал присутствующим Тимур. Как выяснилось позже, претензииМишулиной остались прежними: она пытается доказать через суд, что снимок,на котором запечатлен Спартак Васильевич и Тимур Еремеев – это фотомонтаж."Меня лично угнетал один пункт ее требований, она просилауничтожить все носители с фотографией. (…) Она хотела, чтобы я сжег пленку? Яне понимаю?" – вопрошал Тимур. Молодой мужчина добавил, что в иске Мишулины требовали от него сто тысяч рублей.Адвокат сына народного артиста Виктория Крылова отметила,что Карина просила суд запретить вообще всем использовать изображения Спартака Мишулинав образе Карлсона. "И самое главное, они пытались поставить под сомнение первоерешение суда, где использовалась статья, в которой была данная фотография", – объяснила мотивы истцов юрист.Суд отклонил требование дочери артиста, приняв во вниманиерезультаты экспертизы. Исследование показало, что никакого вмешательства в этотснимок нет и он оригинален.Тимур поведал экспертам, что на заседании Карина и ее супругИван вели себя вызывающе: перекрикивали говорящих, неуместно смеялись, ивсячески показывали свое негативное отношение к Еремееву. Судья дважды делалшумящим Мишулиным замечание.В распоряжении редакторов программы оказалась видеозаписьприбытия Карины и Ивана в суд. На входе в здание супруг дочеринародного артиста напал с кулаками на корреспондента, который преградил импуть. Драку прекратил охранник, он развел мужчин в стороны и Мишулиныдвинулись дальше.Эксперты отметили, что первой агрессию проявила Карина, арепортер просто-напросто защищал лицо руками. Иван, не разобравшись, встал на защиту любимой женщины.