Арина Сахарова, которую называют внучкой знаменитого музыканта Владимира Высоцкого, объявила о сборе денег в Сети. Девушка сообщила, что подписчики могут помочь ей приобрести сумочку и иномарку.

Арина Сахарова, которую называют внучкой знаменитого музыканта Владимира Высоцкого, объявила о сборе денег в Сети. Девушка сообщила, что подписчики могут помочь ей приобрести сумочку и иномарку.Подписчики Арины Сахаровой в Instagram обратили внимание на необычную просьбу девушки. Она нечасто обновляет свою страничку в соцсети, но ради своей приходи не поленилась опубликовать несколько "сторис".Арина объявила сбор средств на сумочку от бренда Coccinelle стоимостью 12 250 рублей. Несмотря на то, что сообщение выдавалось за шутку, номер банковской карты девушка все же опубликовала.Реакция подписчиков не заставила себя долго ждать. Немногим позже девушка вышла в Сеть с очередным обращением, пытаясь сгладить острые углы. "Самим-то не надоело еще шумиху поднимать из воздуха?", – возмутилась внучка барда.После этого, судя по всему, Арина решила идти до конца и еще больше спровоцировать публику. "Я тут подумала, а чего мелочиться-то?" – написала Сахарова, опубликовав фото немецкой иномарки BMW.Стоит отметить, что вокруг родственных связей Арины Сахаровой и Владимира Высоцкого строятся различные теории. Так, ранее журналисты провели расследование, в ходе которого выяснилось, что Сахарова – это, вероятнее всего, псевдоним девушки, передаетНастоящая ее фамилия Иваненко. Бабушка Арины Татьяна Иваненко встречалась с Высоцким, но после того, как тот узнал о ее беременности, отношения были разорваны. Родные и близкие барда благодарны за то, что после его смерти Татьяна Иваненко не стала наживаться на грязных газетных статьях.