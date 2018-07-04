На Украине возникла новая тема для обсуждений. На сей раз особенно активные жители Незалежной принялись строить одну другой нелепее теории заговора, пытаясь объяснить, почему Владимир Путин последние несколько дней вдруг перестал появляться на публике.

На Украине возникла новая тема для обсуждений. На сей разособенно активные жители Незалежной принялись строить одну другой нелепее теориизаговора, пытаясь объяснить, почему Владимир Путин последние несколько днейвдруг перестал появляться на публике."Исчезновение" главы российского государстванекоторые связали с чемпионатом мира по футболу. Так, украинское издание"Обозреватель" приводит на своих страницах точку зрения некой ОльгиКурносовой, называя ее "российской оппозиционеркой". "Длянормального политика уходить в отпуск, когда у тебя в стране идет Чемпионатмира по футболу, странно", – заявила она в эфире ObozTV.Курносова даже нашла объяснение, почему президент неприсутствовал на матче одной восьмой финала между командами России и Испании.По ее словам, Владимир Путин якобы панически боится присутствовать припоражении. "Хочет, чтобы с его именем всегда ассоциировались победы",– утверждает Курносова.Она заявила, что если российская футбольная команда и дальшебудет принимать участие в чемпионате, то все будут спрашивать, почему главыгосударства нет на играх сборной. "А он скажет – я в отпуске",– добавила Курносова.Стоит отметить, что это уже не первый случай, когда на Украиненеожиданно "теряют" российского лидера. Так, весной 2015 года бывшийглава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что Владимир Путин якобы болен.Генерал "обнаружил" у российского лидера"незначительную болезнь". Впрочем, добавил бдительный офицер,расслабляться жителям Незалежной точно не стоит, поскольку "Путин ещебудет планировать все операции по Украине", и призвал сограждан быть к этому готовыми.