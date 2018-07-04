Ученые из Индианского университета в
США выяснили сокровенные желания людей. В исследование приняли участие более четырех
тысяч человек.
Ученые из Индианского университета в
США выяснили сокровенные желания людей. В исследование приняли участие более четырех
тысяч человек.
Стало
известно какие фантазии о сексе среди американцев являются наиболее
распространенными. Оказалось, большинство опрошенных мечтают о групповом сексе.
Таких оказалось 89%.
На втором
месте в рейтинге – плотские утехи с элементами БДСМ. Большинство мужчин и
женщин предпочитают контролировать партнера в постели и рады разнообразию,
передает Wall
Street Journal. Закрывают тройку лидеров фантазии о сексе в необычных местах – в лифтах и
парках.
Также исследование
также показало, что 79% мужчин в США были бы не против свободных отношений
без обязательств. Число женщин, предпочитающих подобную связь – 62%.
Ранее эксперты выявили признаки
"нездорового" секса. Одним из главных они признали
чувство вины за отказ удовлетворить потребности своего возлюбленного. Также
специалисты считают "неправильной" тягу к многочисленным оргазмам за
один половой акт.
Как писали Dni.Ru, установлена связь между частотой интимной связи у женщин и их
ревнивостью. Выяснилось, что чем чаще они занимаются сексом, тем спокойнее
относятся к конкуренции.