Ученые из Индианского университета в США выяснили сокровенные желания людей. В исследование приняли участие более четырех тысяч человек.

Ученые из Индианского университета вСША выяснили сокровенные желания людей. В исследование приняли участие более четырехтысяч человек.Сталоизвестно какие фантазии о сексе среди американцев являются наиболеераспространенными. Оказалось, большинство опрошенных мечтают о групповом сексе.Таких оказалось 89%.На второмместе в рейтинге – плотские утехи с элементами БДСМ. Большинство мужчин иженщин предпочитают контролировать партнера в постели и рады разнообразию,передает WallStreet Journal. Закрывают тройку лидеров фантазии о сексе в необычных местах – в лифтах ипарках.Также исследованиетакже показало, что 79% мужчин в США были бы не против свободных отношенийбез обязательств. Число женщин, предпочитающих подобную связь – 62%.Ранее эксперты выявили признаки"нездорового" секса. Одним из главных они призналичувство вины за отказ удовлетворить потребности своего возлюбленного. Такжеспециалисты считают "неправильной" тягу к многочисленным оргазмам заодин половой акт.Как писали Dni.Ru, установлена связь между частотой интимной связи у женщин и ихревнивостью. Выяснилось, что чем чаще они занимаются сексом, тем спокойнееотносятся к конкуренции.