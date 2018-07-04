Голливудская актриса Анджелина Джоли переживает не лучшие
времена. Ее развод с коллегой по цеху Брэдом Питтом никак не состоится, ей постоянно
приходится сражаться в суде за сохранение опеки над детьми, да и отношения с
наследниками в последнее время оставляют желать лучшего. Неудивительно, что у
звезды сдают нервы.
Голливудская актриса Анджелина Джоли переживает не лучшие
времена. Ее развод с коллегой по цеху Брэдом Питтом никак не состоится, ей постоянно
приходится сражаться в суде за сохранение опеки над детьми, да и отношения с
наследниками в последнее время оставляют желать лучшего. Неудивительно, что у
звезды сдают нервы.
Друзья певицы перешептываются, что Анджелину в последнее
время не узнать. Красотка стала дерганной, начала закатывать истерики из-за
сущих мелочей и, кажется, все вокруг вызывает у нее раздражение. Голливудские
сплетники полагают, что у Джоли настоящий нервный срыв.
Инсайдер из окружения актрисы рассказал таблоиду New Idea, что и без того строгая родительница
Джоли в последнее время совсем затюкала своих детей ограничениями. Друзья
артистки
даже начали
за глаза называть ее "мама-монстр".
По словам анонимного источника за последние пару лет звезда
очень сильно изменилась. "Брэд был голосом разума в их паре, он мог расслабить
ее, успокоить, когда она начинала гневаться", – сообщил инсайдер.
Неназванный друг Анджелины отмечает, что актриса нервничает
из-за того, что суд, своим решением о совместной опеке над детьми, вернул в ее
жизнь Брэда Питта, которого она намеренно пыталась держать подальше от себя.
Наследники Анджелины Джоли и Брэда Питта 16-летний Мэддокс,
13-летний Пакс, 12-летняя Захара, 11-летняя Шайло и девятилетние близнецы
Вивьен и Нокс стали яблоком раздора между супругами. Звезды уже несколько лет
не могут договориться с кем же будут жить деть.
Напомним, что брак Анджелины Джоли и Брэда Питта разрушился
в сентябре 2016 года. Инициатором развода стала актриса, указав в качестве
причины "непримиримые разногласия" с мужем. Позже в интервью Питт
признался, что у него были серьезные проблемы с алкоголем, однако он справился
с этим, хоть и поздно – у жены лопнуло терпение.