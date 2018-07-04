Голливудская актриса Анджелина Джоли переживает не лучшие времена. Ее развод с коллегой по цеху Брэдом Питтом никак не состоится, ей постоянно приходится сражаться в суде за сохранение опеки над детьми, да и отношения с наследниками в последнее время оставляют желать лучшего. Неудивительно, что у звезды сдают нервы.

Голливудская актриса Анджелина Джоли переживает не лучшиевремена. Ее развод с коллегой по цеху Брэдом Питтом никак не состоится, ей постоянноприходится сражаться в суде за сохранение опеки над детьми, да и отношения снаследниками в последнее время оставляют желать лучшего. Неудивительно, что узвезды сдают нервы.Друзья певицы перешептываются, что Анджелину в последнеевремя не узнать. Красотка стала дерганной, начала закатывать истерики из-засущих мелочей и, кажется, все вокруг вызывает у нее раздражение. Голливудскиесплетники полагают, что у Джоли настоящий нервный срыв.Инсайдер из окружения актрисы рассказал таблоиду New Idea, что и без того строгая родительницаДжоли в последнее время совсем затюкала своих детей ограничениями. Друзьяартисткидаже начализа глаза называть ее "мама-монстр".По словам анонимного источника за последние пару лет звездаочень сильно изменилась. "Брэд был голосом разума в их паре, он мог расслабитьее, успокоить, когда она начинала гневаться", – сообщил инсайдер.Неназванный друг Анджелины отмечает, что актриса нервничаетиз-за того, что суд, своим решением о совместной опеке над детьми, вернул в еежизнь Брэда Питта, которого она намеренно пыталась держать подальше от себя.Наследники Анджелины Джоли и Брэда Питта 16-летний Мэддокс,13-летний Пакс, 12-летняя Захара, 11-летняя Шайло и девятилетние близнецыВивьен и Нокс стали яблоком раздора между супругами. Звезды уже несколько летне могут договориться с кем же будут жить деть.Напомним, что брак Анджелины Джоли и Брэда Питта разрушилсяв сентябре 2016 года. Инициатором развода стала актриса, указав в качествепричины "непримиримые разногласия" с мужем. Позже в интервью Питтпризнался, что у него были серьезные проблемы с алкоголем, однако он справилсяс этим, хоть и поздно – у жены лопнуло терпение.