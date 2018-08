В бета-версии iOS 12 нашли подтверждение давним уже слухам о появлении в новых моделях iPad системы биометрической аутентификации FaceID, использующей фронтальную камеру TrueDepth. Причем в Apple, судя по всему, уже готовятся устранить главное ограничение этой функции.

В бета-версии iOS 12 нашли подтверждение давним уже слухам о появлении в новых моделях iPad системы биометрической аутентификации FaceID, использующей фронтальную камеру TrueDepth. Причем в Apple, судя по всему, уже готовятся устранить главное ограничение этой функции.Находкой накануне поделился известный разработчик ПО для гаджетов Apple Стив Траутон-Смит. Он обнаружил в коде новой операционки для iPad AvatarKit — модуль, обеспечивающий работу "анимоджи" — аватарок, мимикой которых пользователи iPhone X могут управлять при помощи своего лица и камеры TrueDepth.New in iOS 12: AvatarKit comes to iPad. Still requires a TrueDepth camera to do face tracking, though, i.e. an iPad with Face ID pic.twitter.com/9TvP2vsP6X— Steve Troughton-Smith (@stroughtonsmith) 3 июля 2018 г.Другой разработчик, Гийерме Рамбо из Бразилии, ранее сделал на iPad c iOS 12 скриншот с настройками системы разблокировки по лицу — FaceID. Если обнаруженный программистами код оказался в сборке бета-версии iOS для iPad не по ошибке, то нас ждет планшет с таким же модулем распознавания лица, как у флагманского смартфона Apple.Напомним, TrueDepth — не просто камера, а комплекс из двух датчиков: 7-мегапиксельной фронтальной камеры и инфракрасной камеры, и двух инфракрасных осветителей — "проектора точек" (всего точек 30 000) и "заполняющего" излучателя (свет от обоих невидим). Система напоминает уменьшенный до нескольких сантиметров Microsoft Kinect, только там инфракрасный "осветитель" один — точечный.У FaceID сейчас есть одно ограничение, не слишком значимое в случае со смартфоном, но грозящее большими неудобствами многим пользователям планшетов. Дело в том, что на iPhone X в iOS 11 можно добавить только один скан лица, что логично — у смартфона пользователь в подавляющем большинстве случаев один.В бета-версии iOS 12 добавили возможность сохранить "альтернативную внешность" (см. скриншот выше), что позволяет разблокировать устройство кому-то еще. Однако для "семейного" iPad двух пользователей наверняка будет мало — интересно, сможет ли Apple решить эту проблему до выхода iPad с Face ID. В компании объясняли ограничение "одно устройство — один FaceID" тем, что на сопоставление одного скана лица с несколькими сохраненными вариантами уходило бы слишком много вычислительных ресурсов, и время разблокировки неизбежно выросло бы.