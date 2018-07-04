Президент России Владимир Путин внес изменения в состав Совета Безопасности. В него вошли полпреды Александр Матовников, Николай Цуканов и Игорь Щеголев.

Президент России Владимир Путин внес изменения в состав Совета Безопасности. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.В соответствии с документом, в Совбез вошли полпред в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников, полпред в Уральском федеральном округе Николай Цуканов и полпред в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев. Все они были назначены полномочными представителями 26 июня.Из состава Совбеза исключены Олег Белавенцев и Игорь Холманских, которые ранее были освобождены от должности полпредов.