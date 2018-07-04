Стало известно, что ветеран афганского движения, председатель московской городской общественной организации семей военнослужащих, в прошлом сотрудница посольства Германии, Александра Иванова, стала жертвой личного шофера Сергея Колодезева. Он оформил незаконный брак с пожилой женщиной, переписал имущество на себя и, в конце концов, сжил ее со свету.

Стало известно, что ветеран афганского движения, председатель московской городской общественной организации семей военнослужащих, в прошлом сотрудница посольства Германии, Александра Иванова, стала жертвой личного шофера Сергея Колодезева. Он оформил незаконный брак с пожилой женщиной, переписал имущество на себя и, в конце концов, сжил ее со свету.О судьбе без вести пропавшей москвички внуки узналислучайно. Приехав на могилу к матери идяде, они обнаружили сведения о том, что здесь покоится прах их бабушки -Ивановой Александры Дмитриевны, которая скончалась 6 июня 2016 года.Еще в 1991 году Иванова взяла27-летнего безработного парня личным водителем, не оформляя его официально.Вскоре Сергей стал надежным помощником пожилой женщины во всем.Александра часто жаловалась на плохую память, авскоре врачи диагностировали болезнь Альцгеймер. Молодой человек заботился о начальнице,напоминал о приеме лекарств, а позже и сам начал пичкать ее неизвестнымипрепаратами, передает . Состояние женщины стремительно ухудшалось.Позже по неосмотрительности она заверила своеимущество на парня. Квартира в 6,5 миллиона рублей, два земельных участка стоимостьювыше 2,5 миллиона рублей, жилой дом – около пяти миллионов рублей и автомобиль марки"Mercedes-Benz B-200" – все это оказалось в руках коварного шофера.Последующие годы Сергей прятал женщину в разныхгородах, тайно переправляя ее из Москвы в Винницу (город на Украине).Водитель Александры Ивановой – Сергей Колодезев, былзадержан. У него обнаружили липовый штамп о браке спожилой женщиной, также найдены несколько паспортов с разными сведениями.Вся отобранная злоумышленником недвижимость будетвозвращена внукам пенсионерки. Колодезев предстанет перед судом в ближайшеевремя: он обвиняется в похищении человека и мошенничестве.