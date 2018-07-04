Стало известно, что ветеран афганского движения, председатель московской городской общественной организации семей военнослужащих, в прошлом сотрудница посольства Германии, Александра Иванова, стала жертвой личного шофера Сергея Колодезева. Он оформил незаконный брак с пожилой женщиной, переписал имущество на себя и, в конце концов, сжил ее со свету.
Стало известно, что ветеран афганского движения, председатель московской городской общественной организации семей военнослужащих, в прошлом сотрудница посольства Германии, Александра Иванова, стала жертвой личного шофера Сергея Колодезева. Он оформил незаконный брак с пожилой женщиной, переписал имущество на себя и, в конце концов, сжил ее со свету.
О судьбе без вести пропавшей москвички внуки узнали
случайно. Приехав на могилу к матери и
дяде, они обнаружили сведения о том, что здесь покоится прах их бабушки -
Ивановой Александры Дмитриевны, которая скончалась 6 июня 2016 года.
Еще в 1991 году Иванова взяла
27-летнего безработного парня личным водителем, не оформляя его официально.
Вскоре Сергей стал надежным помощником пожилой женщины во всем.
Александра часто жаловалась на плохую память, а
вскоре врачи диагностировали болезнь Альцгеймер. Молодой человек заботился о начальнице,
напоминал о приеме лекарств, а позже и сам начал пичкать ее неизвестными
препаратами, передает . Состояние женщины стремительно ухудшалось.
Позже по неосмотрительности она заверила свое
имущество на парня. Квартира в 6,5 миллиона рублей, два земельных участка стоимостью
выше 2,5 миллиона рублей, жилой дом – около пяти миллионов рублей и автомобиль марки
"Mercedes-Benz B-200" – все это оказалось в руках коварного шофера.
Последующие годы Сергей прятал женщину в разных
городах, тайно переправляя ее из Москвы в Винницу (город на Украине).
Водитель Александры Ивановой – Сергей Колодезев, был
задержан. У него обнаружили липовый штамп о браке с
пожилой женщиной, также найдены несколько паспортов с разными сведениями.
Вся отобранная злоумышленником недвижимость будет
возвращена внукам пенсионерки. Колодезев предстанет перед судом в ближайшее
время: он обвиняется в похищении человека и мошенничестве.