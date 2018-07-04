Балет – это нечто утонченное и возвышенное, что не очень вяжется с нынешним образом скандальной танцовщицы Анастасии Волочковой. Всему виной стереотипы о балеринах, неважно настоящих или бывших, а именно об их вечной молодости, легкости и свежести.

Балет – это нечто утонченное ивозвышенное, что не очень вяжется с нынешним образом скандальной танцовщицы АнастасииВолочковой. Всему "виной" стереотипы о балеринах, неважно настоящих или бывших,а именно об их вечной молодости, легкости и свежести.Внешний вид Ананстасии Волочковой Dni.Ru обсудили сдоктором медицинских наук, пластическим хирургом Давидом Гришкяном."Когда пациент обращается к пластическомухирургу, то неосознанно думает о том образе и впечатлении, которое планируетпроизводить в будущем. Так вот, если бы Анастасия пришла ко мне и сказала, чтохочет вновь быть молодой и красивой, как на снимках 15-летней давности, я бы ответил,что мы будем использовать все операции и процедуры, которые направлены на такназываемый эффект "минус ткань". Иначе говоря, когда я смотрю на ее фото, вездея вижу отек, лишний вес и излишние габариты, – поделился с Dni.Ru Гришкян. – Поэтому, такие вмешательства каклипосакция, изменение размера грудных имплантов и простое похудение – этопроцедуры первой необходимости для Анастасии Волочковой. Что касается лица, тотут везде присутствует отек, а он может быть вызван как наличием гиалуроной кислоты,так и излишками веса. Еще один большой минус балерины – злоупотреблениесолнцем. Кожа стала грубой по текстуре и по цвету, потеряла внутренний блеск".Таким образом, по мнению хирурга,липосакция, липолитики, аппаратные процедуры типа ultera-system, будут оченьактуальны в данном случае. Однако, при резкой потере веса пациент ощутитизлишки кожи, прежде всего в области лица. И тут, возможно, потребуетсяделикатный лифтинг и лазерные аппаратные процедуры для улучшения качества кожи.В тоже время, если Анастасия чувствуетсебя комфортно в своем весе и возрасте, то нет смысла насиловать себя и думатьо пластике и изменении веса, считает хирург.