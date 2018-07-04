Балет – это нечто утонченное и
возвышенное, что не очень вяжется с нынешним образом скандальной танцовщицы Анастасии
Волочковой. Всему виной стереотипы о балеринах, неважно настоящих или бывших,
а именно об их вечной молодости, легкости и свежести.
Балет – это нечто утонченное и
возвышенное, что не очень вяжется с нынешним образом скандальной танцовщицы Анастасии
Волочковой. Всему "виной" стереотипы о балеринах, неважно настоящих или бывших,
а именно об их вечной молодости, легкости и свежести.
Внешний вид Ананстасии Волочковой Dni.Ru обсудили с
доктором медицинских наук, пластическим хирургом Давидом Гришкяном.
"Когда пациент обращается к пластическому
хирургу, то неосознанно думает о том образе и впечатлении, которое планирует
производить в будущем. Так вот, если бы Анастасия пришла ко мне и сказала, что
хочет вновь быть молодой и красивой, как на снимках 15-летней давности, я бы ответил,
что мы будем использовать все операции и процедуры, которые направлены на так
называемый эффект "минус ткань". Иначе говоря, когда я смотрю на ее фото, везде
я вижу отек, лишний вес и излишние габариты, – поделился с Dni.Ru Гришкян. – Поэтому, такие вмешательства как
липосакция, изменение размера грудных имплантов и простое похудение – это
процедуры первой необходимости для Анастасии Волочковой. Что касается лица, то
тут везде присутствует отек, а он может быть вызван как наличием гиалуроной кислоты,
так и излишками веса. Еще один большой минус балерины – злоупотребление
солнцем. Кожа стала грубой по текстуре и по цвету, потеряла внутренний блеск".
Таким образом, по мнению хирурга,
липосакция, липолитики, аппаратные процедуры типа ultera-system, будут очень
актуальны в данном случае. Однако, при резкой потере веса пациент ощутит
излишки кожи, прежде всего в области лица. И тут, возможно, потребуется
деликатный лифтинг и лазерные аппаратные процедуры для улучшения качества кожи.
В тоже время, если Анастасия чувствует
себя комфортно в своем весе и возрасте, то нет смысла насиловать себя и думать
о пластике и изменении веса, считает хирург.