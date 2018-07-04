Появились подробности гибели звезды Дома-2 Полины Лобановой. Бывший возлюбленный девушки Дмитрий Талыбов сообщил, что она могла умереть от передозировки наркотиков.

Появились подробности гибели звезды "Дома-2" Полины Лобановой. Бывший возлюбленный девушки Дмитрий Талыбов сообщил, что она могла умереть от передозировки наркотиков.Полина Лобанова принимала участие в "Доме-2" всего два месяца – с октября по декабрь 2017 года. Она строила романтические отношения с Дмитрием Талыбовым. Он рассказал со ссылкой на сестру Полины Василису, что та могла скончаться из-за передозировки запрещенными веществами. Ее нашли в чужой квартире рано утром."Я созвонился с сестрой. Она подтвердила, что Полина ночью гуляла в клубе. Ей вроде плохо стало, и парень забрал ее к себе. На утро он уже увидел, что она умерла. Вызвал полицию, скорую, экспертизу. Вроде говорят, что передоз наркотиков", – цитирует Талыбова .Журналисты издания пообщались и с самой Василисой. Она им рассказала: "Да, ее накачали, наверное. Скоро будет экспертиза. Она была не в своей квартире, я не знаю этого человека. У нас нет родителей, я ее воспитывала. Она съехала от меня, захотела взрослой жизни. Мне из полиции позвонили". Василиса отметила, что ранее Полина не употребляла запрещенных веществ, поэтому точно неизвестно, преднамеренно или случайно Лобанова ушла из жизни.Василиса призналась, что с Полиной у нее были непростые отношения. Так, очень показателен тот факт, что Полина соблазнила любимого мужчину сестры. "Мне было 23 года, я встречалась с мужчиной, мы начали жить вместе. Оказалось, что она начала с ним спать, ей было 13 лет. Понятно, что мужчины – кобели, но как могла поступить так родная сестра? Для меня это был шок", – рассказывала пришедшая на шоу "Дом-2" Василиса в 2017 году. Тогда Полина на это ей ответила о том, чтобы была невольной свидетельницей ее интимной жизни. "Да лучше б в детском доме, чем с тобой", – говорила Полина.