Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о прогнозе экспертов Bank of America, сказал: Не знаю, чем они руководствовались, поэтому я не стал бы вступать с ними в какую-то дискуссию. По его мнению, все будет наверняка хорошо.

В Кремле отказались комментировать прогнозы экспертов о якобы грядущем масштабном экономическом кризисе в России."Я не знаю, чем они руководствовались, поэтому я не стал бы вступать с ними в какую-то дискуссию", — так ответил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об исследовании Bank of America.Как сообщает "Интерфакс", на реплику журналистов "Значит, все будет хорошо?" Песков ответил: "Наверняка".Ранее агентство Bloomberg сообщило, что эксперты Bank of America прогнозируют возможное повторение событий 1998 года, когда мир погрузился в экономический кризис, а в России произошел дефолт​​​.