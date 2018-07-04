Директор по PR компании Леруа Мерлен Галина Панина уволилась после фейкового поста о девушке, якобы сожженной фанатами в Новой Москве, и разразившегося затем скандала. При этом она сообщает, что все угрозы, поступающие в ее адрес, скринятся и отправляются в правоохранительные органы.

Директор по PR компании "Леруа Мерлен" (Leroy Merlin) Галина Панина уволилась после фейкового поста о девушке, якобы "сожженной фанатами" в Новой Москве, и разразившегося затем скандала."В связи с сложившейся обстановкой считаю правильным покинуть занимаемую должность", — написала Панина написала в своем "Фейсбуке".Панина отмечает, что с этого момента просит ни один ее пост или комментарий (бывший или будущий) "не связывать с компанией Леруа Мерлен". При этом она сообщает, что все угрозы, поступающие в ее адрес, "скринятся и отправляются в правоохранительные органы".Накануне, после того, как эта новость и последовавшие за ней негативные комментарии, всколыхнувшие соцсети, вылились и в СМИ, компания "Леруа Мерлен" на своих официальных ресурсах распространила заявление.В нем руководство компании принесло извинения за пост Галины Паниной. "Компания не разделяет позицию сотрудника. Мы понимаем, что этот пост мог задеть чувства многих людей, и приняли решение временно отстранить Галину от должности", – отмечалось накануне в сообщении "Леруа Мерлен".Ранее Панина разместила в своем "Фейсбуке" сообщение со слов знакомой о том, что футбольные болельщики якобы заживо сожгли девушку. Впоследствии эта информация не подтвердилась, но многих пользователей возмутили и сам фейковый пост, и ее слова о том, что она борется с "ватой".Публикация вызвала бурную негативную реакцию интернет-пользователей и некоторых известных общественных деятелей. Панина же считает себя жертвой "травли". Впоследствии она удалила и сам первый фейковый пост, и некоторые свои комментарии к нему, но остались скрины некоторых из них.